السعودية تعلن اعتراض صواريخ باليستية "حوثية" فوق الرياض وجازان تسببت شظاياها باصابة شخصين بجراح / فيديو
أهم العناوين
جرينتش+2 07:11
“الحملة الوطنية” تعتبر خطر كورونا فرصة ذهبية لإلغاء اتفاقيّات الغاز مع العدو

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني