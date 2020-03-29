“الحملة الوطنية” تعتبر خطر كورونا فرصة ذهبية لإلغاء اتفاقيّات الغاز مع العدو

قالت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني (غاز العدو احتلال)، إنّ “جائحة كورونا تمثّل فرصة لن تتكرّر لإلغاء اتفاقيّات الغاز مع العدو الصهيوني”.

وأضافت الحملة في بيانٍ لها اليوم الاحد، إنّ ” الأردن وهو يواجه انتشار جائحة كورونا المستجدة التي تضرب اليوم العالم بأسره، وهي جائحة نأمل أن نخرج منها ومن آثارها سريعًا بوعي المواطنين والتزامهم الحرفيّ بالتعليمات الوقائيّة وبقائهم في المنازل، فإن هذه الجائحة، بما أحدثته وستحدثه من آثار على مستوى العالم، تمثّل فرصةً ذهبيّة لن تتكرّر أمام أصحاب القرار لإلغاء اتفاقيّات الغاز الموقّعة مع العدو، والرجوع النهائيّ عن الخيانة المتمثّلة بتسليم أمن ومستقبل الأردن في مجال الطاقة للصهاينة، والجريمة المتمثّلة بدعم الإرهاب الصهيونيّ بالمليارات من اموال دافعي الضرائب الأردنيّين”.

وبيّنت الحملة أنّ “إلغاء اتفاقيّات الغاز يُمكّن أصحاب القرار من تحويل مئات ملايين الدولارات التي ستُبدّد على تمويل دفعات هذه الصفقات، وستصبّ في خزائن الصهاينة، إلى اقتصادنا المحليّ، لتحصينه في مواجهة آثار الجائحة، وتوفير التمويل اللازم للقطاع الصحّي، وتمكينه من مواجهة أي ازدياد محتمل في أعداد المصابين، والأموال التي يمكن أن تتحقّق من هذا الإلغاء سيتجاوز بكثير أي “تبرّعات” أخرى من القطاعات المختلفة في الأردن، أو تبرّعات الوزراء برواتبهم”.

وأكَّدت أيضًا أنّ “هذه الجائحة ستخلّف ركودًا وأزمة اقتصادية يمكننا تجاوزها باستثمار المليارات التي كانت ستذهب لدعم الاقتصاد الصهيوني وإرهابه، في مشاريع محليّة، خصوصًا في قطاع الطاقة المتجددة، وقطاعات إنتاجيّة تُعنى باحتياجاتنا المحليّة التي وضّحتها هذه الأزمة، مما سيخلق عشرات آلاف فرص عمل لمواطنينا ممن يرزحون تحت وطأة البطالة والفقر، الأمر الذي سيخفّف آثار الأزمة الاقتصاديّة أو يحيّدها، ويحصّن اقتصادنا المحليّ”.

وشدّدت على أنّ “الصهاينة يستغلّون انشغال العالم بجائحة كورونا لتسريع وتيرة الاستيطان، واضهطاد الأسرى، فقد رشحت تقارير عن انتقال العدوى من محقّقين صهاينة لعدة أسرى، مما يهدد بكارثة صحيّة في صفوفهم، يُفاقمها إهمال صحيّ متعمّد وثّقته تقارير دولية، ولا ننسى أن ضمن هؤلاء الأسرى مواطنون أردنيّون؛ أما على صعيد الاستيطان الذي يشكّل تهديدًا استراتيجيًّا مباشرًا لأمن الأردن، فقد أفادت تصريحات لرئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان “إن هناك تصاعدًا تاريخيًا في وتيرة الاستيطان خلال الشهر المنصر شباط إذ يستغل العدو الانشغال الدولي بفيروس كورونا، والدعم الاميركي اللامحدود لتقوم “اسرائيل” بتنفيذ أكبر مشاريع استيطانية في تاريخها”.

وعلى صعيد الضغوط الخارجيّة الأميركيّة، أوضحت الحملة أنّه “من الثابت أنّ صفقات الغاز مع العدو قد وقّعت تحت ضغوط مباشرة من الإدارة الأميركيّة، وتحديدًا إدارة باراك أوباما/ هيلاري كلينتون. الآن كل العالم مشغول بنفسه وبالتحدّيات التي تتطلّبها مواجهة الانتشار السريع لفايروس كورونا المستجدّ، في نفس الوقت الذي صعد إلى سدّة البيت الأبيض رئيس يدعم بشكلٍ واضح “انسحابًا” أميركيًّا من العالم وتركيزًا على الداخل الأميركيّ”، مُؤكدةً أنّ “هذه الظروف تشكّل فرصة حقيقيّة ذهبيّة تمكّن أصحاب القرار في الأردن من الانسحاب من اتفاقيّات الغاز مع العدو دون التعرّض للضغوط الأميركيّة”.

وتابعت: “على صعيد تجنّب دفع الشروط الجزائيّة للاتفاقيّات، أدت جائحة كورونا إلى انخفاض هائل في أسعار النفط والغاز، الأمر الذي أدى بدوره إلى انخفاض كبير في سعر سهم شركة “نوبل اينرجي” (الشريكة الكبيرة في ائتلاف استخراج الغاز الفلسطيني المسروق إلى جوار “مجموعة ديليك”) حيث وصل سعر سهمها إلى 3 دولارات الأسبوع الماضي، منخفضًا بنسبة 87% عن سعره قبل عام. هذا الانخفاض هوى بالقيمة السوقية للشركة إلى ملياري دولار مقابل أكثر من 14 مليار دولار قبلها (مرجع 5). هذا الانهيار في سعر سهم الشركة يشكك في قدرة الشركة على الاستمرار في العمل، مما يمكّن أصحاب القرار من تفعيل المادة رقم 4.2.8 من اتفاقيّة استيراد الغاز من العدو والتي تمكّننا من إنهاء العمل بالاتفاقيّة في حال “وقوع البائع في إعسار يتوقع بشكل معقول أن يؤثر سلبًا وبشكل جوهري على أداء البائع لالتزاماته بموجب الاتفاقية”، دون دفع الشرط الجزائي”.

وأشارت إلى أنّ “الظرف الطارئ الحالي والذي تم بموجبه تفعيل العمل بقانون الدفاع، يشكّل إمكانيّة لن تتكرّر لإلغاء العمل فورًا، ومن خلال “أمر دفاع” يصدر عن رئيس الوزراء، استنادًا إلى الظروف الاستثنائية الحالية، واستنادًا إلى المبررات المختلفة المذكورة أعلاه، ورغبة من الحكومة بتحويل جميع الموارد المتاحة لمواجهة جائحة كورونا، بإلغاء العمل بجميع اتفاقيّات استيراد الغاز من أي أطراف خارجيّة، وتحويل جميع الموارد المخصصة لذلك لتعزيز إمكانيّات واقتصاد الأردن في مواجهة جائحة كورونا وتبعاتها”.

كما أكَّدت الحملة، التي تتشكّل من ائتلاف عريض من أحزاب سياسيّة ونقابات عماليّة ومهنيّة ومجموعات وحراكات شعبيّة وشخصيّات وطنيّة، على أنّ “هذا الظرف الاستثنائي الذي يمرّ فيه الأردن، يفتح نافذة استثنائيّة لن تتكرّر، تمكننا من إيقاف الإهدار الكامل لأموال المواطنين دافعي الضرائب على اتفاقيّات الغاز التي لا حاجة لنا به، وإيقاف دعم الإرهاب الصهيوني دون وازع من ضمير أو أخلاق، وإيقاف مشروع تسليم الأردن ومواطنيه للصهاينة؛ واستعادة أموال هذه الصفقات لصالح الاقتصاد المحلي والمواطن الأردني وجهود مواجهة جائحة كورونا ومواجهة الآثار الاقتصاديّة المترتّبة عليه، في ظرف محليّ وإقليميّ ودوليّ نادر يسمح بذلك، فهل سيفعلها أصحاب القرار؟”.