استقالة مفاجئة لمدير مؤسسة الغذاء والدواء الدكتور هايل عبيدات 

أعلن مدير مؤسسة الغذاء والدواء الدكتور هايل عبيدات الدكتور هايل عبيدات، مساء اليوم الأحد، استقالته من منصبة.

وقال عبيدات عبر حسابه على فيسبوك: “على مدار ما يقارب ثماني سنوات كنتم زميلاتي وزملائي اهل الطيب والخلق والعلم وانتم تقفون شامخين على جدران الوطن الأعز قابضين على الجمر وحيث ارتهنت بكم ومعكم بالاخلاص والإيثار وانتم المخلصين ….اما وقد حان وقت الرحيل مفسحا الطريق لغيري من أبناء الوطن فإني أودعكم واستودعكم على الخير والأمل وانتم ومؤسستكم ذا مهابة وعلم ومهنيه وبأس ودون خوف في الحق في خدمة اردننا الغالي واهله في ظل القياده الهاشمية لجلالة الملك عبدالله الثاني، ومتمنيا لكل فرد منكم كل الخير والنجاح والسؤدد وحماكم الله وشكرا لكم ولكل من تعاون معنا من داخل المؤسسه وخارجها ومن كافة الاطياف في قطاعات الغذاء والدواء وغيرها……ودمتم وعاش الأردن قويا أمنا ومنيعا في ظل القياده الهاشمية”.