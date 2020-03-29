إلهام شاهين تنعي جورج سيدهم وتثني على صبر ووفاء زوجتة

نعت الفنانة إلهام شاهين، الفنان المصري الراحل سيدهم قائلة: “الله يرحمه هو عاش حياة معذبة ربع قرن بسبب المرض اللى كان عنده شىء صعب أى إنسان يتحمله، وحاليا هو فى مكان جميل نفرح عشانه”.

وتابعت، أنا بوجه رسالة للسيدة العظيمة زوجته الدكتورة ليندا، أنتى رمز للوفاء والحنان والاحترام، بجد أنا شايفها إنها نموذج عظيم لأنها وقفت بجانبه طول فترة مرضه ٢٠ سنة ما يقرب من ربع قرن ورغم إنه مش بيتكلم لكن فى لغة بينه وبينها.

وقد حرص عدد من الفنانين على حضور جنازة الفنان الراحل جورج سيدهم، بكنيسة العذراء مريم والقديس اثناسيوس الرسولي بمدينة نصر، منهم، الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية رئيس أكاديمية الفنون، والفنانة إلهام شاهين، والفنان هانى رمزى وأشقاؤه أمير وإيهاب.

وكان جثمان الفنان الراحل جورج سيدهم وصل، اليوم الاحد، لتشييعه من كنيسة العذراء مريم والقديس اثناسيوس الرسولى بمدينة نصر، وذلك برفقة زوجته الدكتورة ليندا وعدد قليل من أقاربه، وذلك تنفيذا لقرارات رئيس مجلس الوزراء ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشى فيروس كورونا المستجد.

وتوفى الفنان الراحل جورج سيدهم أول أمس، الجمعة، عن عمر يناهز 82 عاما، داخل أحد مستشفيات مصر الجديدة بعد صراع مع المرض.

يذكر أن آخر ظهور فنى لجورج سيدهم كان منذ عدة سنوات فى أحد الإعلانات، بمشاركة كل من سمير غانم وشيرين بطلى مسرحية المتزوجون، حيث ظهر الجميع بنفس ملابس الشخصيات التى قدموها فى المسرحية وفى نفس الديكور الذى تم إعداده خصيصا من أجل لم شمل فريق العمل من جديد بعد سنوات طويلة.

الفنان جورج سيدهم من مواليد جرجا بسوهاج فى عام 1938، وقد تخرج فى كلية الزراعة عام 1961 ثم التقى زميليه سميرغانم والضيف أحمد وأنشأ معهم فرقة ثلاثى أضواء المسرح التى عملت فى المسرح والتليفزيون، ولمعوا فى أول فوازير لرمضان من إخراج محمد سالم، كما شاركوا معًا خلال هذه الفترة فى بطولة عدد كبير من الأفلام والمسرحيات.