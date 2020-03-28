في مبادرة نوعية حافلة بالدلالات.. ابن زايد يهاتف الاسد معلناً ان سوريا لن تبقى وحيدة في هذه الظروف الوبائية الحرجة
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“كورونا ” تغييرات في موازين القوى.. هل يدرك العرب؟

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