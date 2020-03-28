شكراً لمؤسسة بالعربي.. جهودكم مقدرة عالياً

قيض لي في عام 2015 ان اتعرف عن قرب على مبادرة خلاقه قام بها مجموعة من طلبة كلية الطب في الجامعة الاردنية من خلال العمل على ترجمة مقالات طبية من مصادر علمية معروفة منشورة باللغة الانجليزية الى العربية من اجل اثراء المحتوي الطبي باللغة العربية على موقع الموسوعة الحرة – ويكيبيديا.

هذه المعلومات تكون في متناول عامة الناس من اجل توعيتهم و تثقيفهم طبيا بصورة دقيقة عن الامراض والموضوعات الطبية وطرق علاجها او الوقاية منها، وبدعم من الاستاذ الدكتور سعيد اسماعيل احد اساتذة كلية الطب في الجامعة الاردنية، وقد وضعوا لانفسهم مهمة ترجمة ما يعادل 1500 مقال طبي كمرحلة اولى الى اللغة العربية، وقد باشروا العمل بهمة كبيرة مما دفع بعض طلبة كليات اخرى ابداء الرغبة في الانظمام الى هذه المبادرة العلمية.

لهذا ومن اجل مأسسة العمل وهذا المشروع الكبير تم انشاء مؤسسة تحت مسمى “بالعربي” وسجلت هذه المؤسسة رسميا من خلال دعم احد رجال الاعمال لهم وبعض مؤسسات العمل الثقافي المدني غير الحكومين حيث اصبحت هذه المؤسسة مشروعا – غير ربحي – يهدف الى تطوير المحتوى العربي الالكتروني في الموضوعات الطبية والهندسية والقانونية والعلوم واللغات وادابها .

بالامس لفت نظري سرعة عمل المؤسسة على ترجمة كتيب حديث جدا حول الوقاية والعلاج من فيروس كورونا المستجد (COVID- 19 ) الصادر من المستشفى الاول لكلية الطب بجامعة جيجانغ الصينية .لقد صابتني الدهشة لهذا العمل العلمي الهام حيث نحن في هذه الظروف اشد الحاجة الى مثل هذه الكتيبات والمعلومات عن هذا الوباء الخبيث الذي لايفرق بين صغير وكبير بل يحصد العشرات يوميا .

من المؤسف في هذه الاوقات غياب بعض مجامع اللغة العربية في ديارنا العربية صاحبة الموازنات المالية والكوادر البشرية والتي من وجهة نظري الشخصية ليس لها من الفعل الحقيقي الا الاسم والمظاهر البراقة والاعلام المزيف المستخدم لتلميع صورة اعضائها.. وهنا اسجل لهؤلاء الشباب ولمؤسسة بالعربي التحية والتقدير على هذه الجهود والسرعة في توفير المعلومة الطبية الحديثة لتكون في متناول الجميع من ابناء امتنا العربية من خلال ترجمة هذا الدليل الطبي الهام والمبسط …

بارك الله في جهودكم والى الامام والله ولي التوفيق والنجاح –( إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى)

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