ردًا على إشاعة وفاته.. حسين الشيخ يؤكد ان محمود عباس يتابع تطورات الوضع بالضفة وهو بصحة جيدة

نفى حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، صباح اليوم السبت، الأنباء التي تحدثت عن وفاة رئيس سلطة رام الله “محمود عباس”.

وقال الشيخ في تغريدة له عبر تويتر، إنّ “الرئيس عباس يتابع عن كثب تطورات الوضع الصحي وخطط مواجهة انتشار فايروس كورونا مع كل الجهات المختصة”.

وأكد الشيخ، أنّ “عباس يتمتع بصحة جيده ولا صحة لكل الإشاعات المغرضة من الطابور الخامس والمواقع الصفراء التي تهدف ضرب جبهتنا الداخلية في هذه المرحلة الحرجة.

وكان موقع “انتل سكاي” قد نشر تغريدة له عبر تويتر، قال فيها: “الإعلان عن وفاة رئيس دولة فلسطين محمود عباس”.