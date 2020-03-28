حملة إعلامية وإلكترونية لإنقاذ الأسرى الفلسطينيين من خطر كورونا

القدس المحتلة – خدمة قدس برس

أعلن نشطاء فلسطينيون وعرب إطلاق حملة إعلامية وإلكترونية لإنقاذ الأسرى في سجون الاحتلال من خطر انتشار فيروس كورونا.

وستبدأ الحملة ظهر اليوم السبت عبر عدة إذاعات محلية تتلوها أخرى إلكترونية في تمام الساعة الـ 8:00 مساءاً من خلال التغريد على هاشتاغ #كورونا_الاحتلال_يقتل_الأسرى .

وأوضح القائمون على الحملة أن هدفها لفت انتباه العالم لإهمال الاحتلال لأوضاع الأسرى الصحية، وفضح إجراءاته التي قد تتسبب بوصول الفايروس للسجون.

وستتضمن الحملة مراسلة المؤسسات الحقوقية والقانونية وتوجيه رسائل إلى حكومات وبرلمانات وأحزاب سياسية تطالب بالإفراج عن الأسرى وخاصة المرضى وكبار السن والأطفال والنساء.

وتدعو الحملة إرسال لجان طبية لإجراء فحوصات دورية وغيرها من المطالب لتحسين أوضاع الأسرى الاعتقالات في سجون الاحتلال.

ويشارك في هذه الحملة 62 مؤسسة رسمية وأهلية من مختلف أنحاء العالم بينها جمعيات ونقابات ووسائل إعلام.

​وتعتقل سلطات الاحتلال نحو 5 آلاف أسير فلسطيني، موزعين على قرابة الـ 23 مركز تحقيق وتوقيف وسجن، بينهم 180طفلا و43 معتقلة و500 معتقل إداري (معتقلون بلا تهمة) و1800 مريض بينهم 700 بحاجة لتدخل طبي عاجل.

ويعاني الأسرى في سجون الاحتلال من جملة انتهاكات إسرائيلية بحقها، في مقدمتها الإهمال الطبي المتعمد الذي أزهق أرواح 222 اسيرا منذ العام 1967.