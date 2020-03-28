تراجع ام مراجعة؟ لا فتح للبنوك وشركات الصرافة قبل يوم الاثنين

عمان 28 آذار (بترا) – قال وزير العمل رئيس الفريق الوزاري لاستمرارية العمل نضال البطاينة، إنه تم التفاهم مع البنك المركزي على عدم فتح البنوك وشركات الصرافة أبوابها للمواطنين اليوم السبت أو يوم غد الاحد.

واضاف البطاينة انه لن يتم السماح بفتح أي مرفق أو تقديم أي خدمة دون وضع خطة مسبقة واعتمادها أمنيا ومن الفريق الوزاري، بحيث تضمن الخطة سلامة المواطن بالدرجة الأولى وعدم وجود اكتظاظ أو تدافع في ظل الظروف الراهنة.

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