وزير الصحة يعلن اليوم السبت ارتفاع عدد المصابين بالكورونا الى 246 .. وخروج المحجور عليهم من الفنادق بعد غد الإثنين
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الممثلة المصرية شريهان تقدم وصفة سحرية لعلاج كورونا / فيديو

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