الممثلة المصرية شريهان تقدم وصفة سحرية لعلاج كورونا / فيديو

قدمت الممثلة المصرية شريهان، عبر تغريدة لها على صفحتها الرسمية على موقع تويتر، وصفة سحرية لعلاج مرض فيروس كورونا المستجد، الذي إنتشر بشكل سريع في جميع دول العالم، ووقف العالم عاجزا عن إيقافه او تقديم علاج له حتى اليوم.

فقد نشرت الفنانة المصرية شريهان مقطع فيديو قالت إنه يقدم وصفة أكيدة لعلاج مرض فيروس كورونا.

وعبر حسابها على تويتر، أشاد معجبو الفنانة بالوصفة “الطريفة” التي قدمتها ممثلة في فيلم قديم، واعتبر آخرون أنها تحاول تخفيف التوتر بين متابعيها، في ظل الأزمة الراهنة.