وزير الصحة يعلن اليوم الجمعة تسجيل 23 حالة جديدة بالكورونا مقابل مغادرة 16 مصاباً المستشفى بعد تماثلهم للشفاء
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جرينتش+2 10:45
وزير الصحة يعلن اليوم الجمعة تسجيل 23 حالة جديدة بالكورونا مقابل مغادرة 16 مصاباً المستشفى بعد تماثلهم للشفاء

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