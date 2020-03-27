وزير الصحة يعلن اليوم الجمعة تسجيل 23 حالة جديدة بالكورونا مقابل مغادرة 16 مصاباً المستشفى بعد تماثلهم للشفاء

عمان 27 آذار (بترا)- اعلن وزير الصحة الدكتور سعد جابر اليوم الجمعة عن تسجيل 23 اصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة ليصل اجمالي الحالات الى 235 .

وقال وزير الصحة، خلال ايجاز صحفي في المركز الوطني للامن وادارة الازمات، إن الحالات الجديدة التي سجلت اليوم توزعت على: حالتين في الحجر الصحي قدما من الولايات المتحدة الاميركية وحالة قادمة من باكستان وحالة مخالطة لاحدى المرضى و8 حالات مخالطين لسكان احدى العمارات السكنية في عمان وسيتم اتخاذ الاجراءات لفحص باقي الموجودين.

كما توزعت على : شخص لبناني و 3 حالات مخالطين للاب القادم من السعودية وهم عائلته و5 حالات من محافظة اربد وحالتين يتم الاستقصاء عنهما ومن اين قدموا .

واعلن وزير الصحة انه تم اليوم تخريج 16 مريضا من مستشفى الامير حمزة اصيبوا بفيروس كورونا بعد تماثلهم للشفاء لافتا الى وجود 3 مرضى حالتهم متوسطة وبحاجة الى عناية اكبر .

وبشان الاشاعات حول الطبيب ومئات الحالات التي عالجها، اكد وزير الصحة ان الطبيب ثبتت اصابته وهو الان في المستشفى وتم فحص ما يزيد عن 40 شخصا ممن عالجهم ولم يصابوا بالمرض وانه تجري متابعة باقي المرضى وعددهم ليس كبيرا ” وبالتالي لا داعي للقلق ” .

وقال الدكتور جابر ” كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ونحن اباء وامهات واشخاص في وطن كبير وغال علينا ” داعيا اي شخص خالط اي مصاب او لديه شك بانه مصاب او خالط شخصا قدم من الخارج ويشعر باعراض المرض فالكوادر ستذهب فورا لاجراء الفحص له.

وزاد ” هذا ليس عيبا بل من يقوم بذلك فهو بطل في عين الشعب والحكومة لانه يحمي ابناء الشعب جميعا ” .

وقال، ان معظم الحالات جاءت من الخارج ولكن نستطيع تتبع جميع الحالات الموجودة في الداخل وهناك عشرات الفرق الطبية تتابع كل اصابة ووضعها، مؤكدا ان العزل لا يختلف عن البقاء في المنزل ” فالجميع مكرم هناك والعناية الطبية موجودة وعلينا ان نتكاتف لنعزل الحالات المصابة حتى نحمي الوطن”.

وفي تصريح لقناة المملكة قال جابر إن معظم المحجور عليهم في الفنادق سيغادرون صباح الاثنين المقبل.

وأضاف يقول، أن اجتماعاً مقبلاً مع اللجنة الوطنية للأوبئة لبحث خيارات إخراج المحجور عليهم في الفنادق، قد افاد بأن يتم فحص جميع المحجور عليهم، فيما تقول آراء أخرى ألا نفحصهم بما أنه لم تظهر عليهم أية أعراض”.

وقال: ظهرت أعراض على بعض المحجور عليهم في فندقين، وحصل اختلاط بين بعض المحجورين، بالرغم من التشديد على أن يبقى كل شخص في غرفته” .

وأوضح الوزير أن “الأساس أن يخضع (المحجور عليهم) لحجر منزلي لمدة أسبوعين، وسيتم أخذ أرقام هواتفهم، وإذا ظهرت أعراض على أي شخص يجب أن يخاطب وزارة الصحة وعدم إخفاء ذلك”.