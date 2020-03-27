في ذكرى وفاته .. لماذا رفضت رغدة الزواج من احمد زكي ومنعت زيارات يسرا له

لن يتكرر.. جملة تقترن دائماَ مع ذكر اسم النجم الراحل احمد زكي الذي تصادف اليوم ذكرى وفاته الـ15 بعد رحيله في عمر الـ56 جراء صراع مع سرطان الرئة.

وحيث تذكر سيرة احمد زكي، يلها ذكر اسم الفنانة رغدة التي تعد واحدة من أكثر الشخصيات المؤثرة في حياته الفنية والشخصية, ففي أحد اللقاءات قالت النجمة السورية :”لم يجمعنا سوى 4 أفلام، ولكن أشعر كأننا قمنا سويا بـ100 فيلم لأننا نشبه بعضنا كثيرًا”،

هكذا تحدثت رغدة عن الثنائية التي شكلتها مع النجم الراحل أحمد زكي في السينما المصرية، حتى أصبحا من أقرب الأصدقاء وظلت بجانبه وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة في الحياة.

وكشفت رغدة في برنامج “ولا تحلم” مع الإعلامي اللبناني نيشان منذ بضعة سنوات، أن النمر الأسود عرض عليها الزواج قبل فترة قصيرة من وفاته، ليحميها من كلام الناس الذين كانوا يتحدثون عن تواجدها بجانبه طوال الوقت خلال فترة مرضه.

وقالت رغدة: “رفضت زواجي منه لأنه ليس منطقيا أتزوج شخصًا والموت يلاحقه لمجرد أنه يريد حمايتي من الشائعات”، مؤكدة أنها هي وأحمد زكي كانا يحبان ويشبهان بعضهما البعض كثيرًا.

وكان تقارب رغدة الشديد من أحمد زكي سببا في فتح باب الخلافات بينهما وبين يسرا التي شاركت النمر الأسود عددا من أفلامه الهامة.

فعندما مرض أحمد زكي لازمته يسرا لفترات طويلة، ولكن بعد أن اشتد المرض عليه بدأ يقلل من ظهوره، ويعتذر عن المقابلات واكتفى بوجود الفنانة رغدة بجانبه فقط، وكانت يسرا من ضمن هؤلاء الممنوعين من الزيارة، والتي تخيلت أن سبب منعها هو الفنانة رغدة، لأنها الوحيدة التي كان مسموحا لها بالدخول عليه في أي لحظة، لدرجة أنها استأجرت غرفة في نفس الطابق المقيم فيه أحمد زكي بمستشفى دار الفؤاد.

وعندما طلبت يسرا من رغدة زيارته رفضت الأخيرة طلبها ومنعتها من ذلك، ما تسبب في القطيعة بينهما، ولكن بعد 11 عاما من الخلاف جمع عيد ميلاد الفنانة إلهام شاهين فى “3 يناير” بين يسرا ورغدة، وعند عتابهما نفت الأخيرة تماما أن تكون هي السبب في منع زيارتها، وأكدت أن أحمد زكي لم يكن يرغب فى أن يراه أحد في لحظاته الأخيرة.

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