فظاعة.. القبض على شقيقين قتلا والدهما وزوجته في البادية الشمالية

القت مرتبات إدارة البحث الجنائي القبض على شقيقين قتلا والدهما وزوجته وحاولا تغطية جريمتهما ومحاولة اظهارها على انها قضية انتحار .

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام، انه وقبل ايام ورد لمديرية شرطة البادية الشمالية بلاغا بوجود جثتين تعودان لرجل وزوجته داخل منزلهما، حيث تم التحرك للمكان وبعد الكشف على الجثتين تبين تعرض الزوجة لعدة طعنات بواسطة اداة حادة، فيما تبين أن سبب وفاة الرجل عيار ناري ووجد بجانب جثته سلاح ناري، وجرى تحويل الجثتين للطب الشرعي وباشر فريق تحقيق من ادارة البحث الجنائي متابعة التحقيقات في القضية للوقوف على كافة ملابساتها .

واضاف الناطق الاعلامي، أن التحقيقات وجمع المعلومات والكشف على مسرح الجريمة قادت للاشتباه بان هناك من اقدم على قتل الزوجين وحاول اظهار مسرح الجريمة على ان الرجل قتل زوجته وانتحر بعد ذلك، وبالتوسع بالتحقيق وقع الاشتباه على ابني المغدور حيث جرى القاء القبض عليهما واعترفا بالتحقيق معهما بقيامهما بقتل والدهما وزوجته اثر خلافات فيما بينهم وانهما حاولا اظهار مسرح الجريمة على انها قضية قتل وانتحار لابعاد الشبهات عنهما .

وجرى تحويل القضية للمدعي العام الذي قرر توقيفهما 15 يوما في احد مراكز الاصلاح والتأهيل عن تهمة القتل العمد.

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