عملية قيصرية ناجحة لمريضة مصابة بفيروس كورونا بمستشفى الملك المؤسس

اجريت لسيدة مصابة بفيروس كورونا اليوم الجمعة عملية قيصرية بمستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي بحسب أستشارية النسائية والتوليد في المستشفى والتي قامت باجراء العملية الدكتورة ليلى الزغل.

وقالت الزغل لوكالة الانباء الاردنية(بترا) اليوم إن العملية تم اجراؤها قيصريا لان الحالة تتطلب ذلك وليس لان الحالة مصابة بفيروس كورونا، مؤكدة أن الام والطفلة بحالة صحية جيدة.

وبينت ان المريضة تم تحويلها من مستشفى ايدون العسكري من يوم الثلاثاء الماضي بعد ظهور اعراض فيروس كورونا عليها، وعند فحصها تبين اصابتها بالفيروس.

وقالت انه تم فصل الطفلة عند والدتها لاجراء الفحوص المخبرية للطفلة، مؤكدة أن الفيروس لا ينتقل عن طريق الرضاعة الطبيعية وإنما عن طريق اللمس والتنفس.

وأضافت ان العملية أجريت بعد أخذ الاحتياطات اللازمة بوجود جميع الفرق المتخصصة بالمستشفى من أطباء تخدير وباطني وأطفال وأمراض معدية، وفنيي تخدير وتمريض، مبينة ان المريضة تبلغ من العمر 30 عاما وانتقلت اليها العدوى جراء الاختلاط بحفل زفاف اقيم بصالة للافراح بمدينة اربد. .

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