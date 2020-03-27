حماس والجهاد تشيدان بمبادرة الحوثي لتحرير معتقلين فلسطينيين بالسعودية مقابل الإفراج عن اسرى سعوديين

أشادت حركة حماس بمبادرة السيد عبدالملك الحوثي، زعيم حركة أنصار الله اليمنية، التي دعا فيها النظام السعودي إلى إطلاق سراح معتقلي الحركة من سجونه مقابل الإفراج عن طيار سعودي وأربعة ضباط وجنود سعوديين.

وقالت الحركة في تصريح صحفي لها مساء امس الخميس: “تابعت الحركة باهتمام المبادرة المقدرة التي أطلقها السيد عبد الملك الحوثي مساء اليوم بخصوص مبادلة الأسرى لديهم مقابل إطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين في السعودية”.

وجاء في التصريح: “إننا إزاء هذه المبادرة الذاتية نقدر عاليا روح التآخي والتعاطف مع الشعب الفلسطيني ودعم صموده ومقاومته، ونعبر عن شكرنا على هذا الاهتمام والمبادرة”.

وجددت الحركة مطالبتها للنظام السعودي بضرورة الإفراج العاجل عن جميع المعتقلين الفلسطينيين من سجونه، وعلى رأسهم الدكتور محمد الخضري أبو هاني.

وأكدت أن الحركة لم تألُ جهدا في التواصل مع القيادة السعودية على مدى قرابة عام كامل، وآخرها دعوة رئيس المكتب السياسي للحركة لملك السعودية الأفراج عن المعتقلين الفلسطينيين.

وختمت حماس بالتأكيد على أن قضية فلسطين كانت وستبقى القضية الجامعة للأمة العربية الإسلامية، داعية الجميع إلى توحيد جهودهم لدعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وآملة في وحدة الأمة وجمع صفها.

ومن جانبه، قال عضو المكتب السياسي لحركة “حماس” د. محمود الزهار إنَّ مبادرة زعيم حركة أنصار الله عبد الملك الحوثي مقدرة ومحترمة، مشيراً إلى أنها افرحت قلوب المقاومين والمجاهدين الفلسطينيين.

واستبعد الدكتور الزهار، في تصريحات متلفزة على قناة الميادين الفضائية، أنْ تستجيب السعودية للمبادرة التي أطلقها زعيم حركة أنصار الله عبد الملك الحوثي.

وكشف الزهار أن حركة حماس طلبت من إحدى الجهات التي لها علاقات جيدة مع صنعاء بمتابعة هذه المبادرة، موضحاً أن المعتقلين الفلسطينيين قاطنون في السعودية منذ سنوات طويلة، مشيراً إلى أنَّ “الثمن الذي قدمته صنعاء للسعودية كبير إذ يتضمن الافراج عن طيار و4 ضباط”.

وقال متسائلاً “هل يمكن للسعودية أن تتحمل تبعات هذه الصفقة؟”.

وكان زعيم حركة أنصار الله عبد الملك الحوثي أعلن اليوم الخميس “الاستعداد التام للإفراج عن أحد الطيارين الأسرى مع 4 من ضباط وجنود المعتدي السعودي، مقابل الإفراج عن المختطفين من حركة حماس”.

وأضاف الحوثي أن “النظام السعودي يحاكم المختطفين الفلسطينيين بتهمة دعم جهة إرهابية ويقصد المجاهدين”، مؤكداً جهوزيتهم التامة “لإنجاز عملية تبادل الأسرى التي دأب العدوان على التنصل منها”.

كما ثمنت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين المبادرة التي أعلنها القائد عبد الملك الحوثي في خطابه مساء أمس الخميس المتعلقة باطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين الذين تعتقلهم السلطات السعودية ظلما على خلفية مواقفهم ودعمهم للمقاومة، مقابل إطلاق عدد من الأسرى السعوديين لدى اليمن.

ودعت الجهاد الإسلامي في بيان صحفي المملكة العربية السعودية للإفراج الفوري عن جميع المعتقلين الفلسطينيين في السجون السعودية.

وتوجهت الحركة بالشكر الجزيل من السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي على إعلانه ومبادرته، معتبرة أن المبادرة تعبر عن عمق مسؤولية الشعب اليمني الشقيق تجاه القضية الفلسطينية.

وكان زعيم جماعة أنصار الله عبدالملك الحوثي قد عرص صفقة على السلطات السعودية للإفراج عن أسرى من العسكريين السعوديين لدى الحوثيين، مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين محسوبين على حركة حماس اعتقلتهم الرياض مؤخراً.