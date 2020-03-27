حماس والجهاد تشيدان بمبادرة الحوثي لتحرير معتقلين فلسطينيين بالسعودية مقابل الإفراج عن اسرى سعوديين
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جرينتش+2 12:55
حجر صحي على 200 طالب جامعي اسرائيلي عادوا من الاردن

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