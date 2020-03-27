حجر صحي على 200 طالب جامعي اسرائيلي عادوا من الاردن

عاد في الساعات الأخيرة إلى إسرائيل أكثر من 200 طالب وطالبة جامعيين إسرائيليين يتلقون تعليمهم في جامعات الأردن.

ووفقًا للتعليمات المتبعة بخصوص العائدين من الخارج، نُقل الطلاب إلى الحجر الصحي في عدة فنادق بإدارة قيادة الجبهة الداخلية “بوتيك سي اوف جليلي” في طبريا، و “بريما بارك” في أورشليم القدس.

وعكفت طواقم تابعة لقيادة الجبهة الداخلية خلال الايام الاخيرة على تجهيز الفنادق على أفضل وجه لاستيعاب هؤلاء الطلاب في إطار الجهود المبذولة لمنع تفشي فيروس الكورونا، حيث أقيمت في الفنادق غرفة عمليات منفردة ستنسّق بين الخدمات الطبية وطواقم المتابعة الطبية، وطاقم إدارة الفندق، وشرطة إسرائيل التي تقوم بالاشراف على الدخول الى المكان.

ويشار الى انه لن يسمح بدخول المكان دون تنسيق مسبق. اما العلاج الطبي فيقع تحت مسؤولية وزارة الصحة وصناديق المرضى.

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