بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا يعلن اليوم الجمعة إصابته بكورونا ومزاولة قيادة الحكومة عبر دائرة تلفزيونية

أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الجمعة، إصابته بفيروس كورونا المستجد.

جاء إعلان جونسون، بعد خضوعه لاختبار فيروس كورونا، الذي كشفت نتائجه أن الحالة إيجابية، بحسب ما نشرته وكالة “رويترز”.

وقرر رئيس الوزراء عزل نفسه، إلا أنه سيواصل العمل من المنزل لمتابعة إجراءات الحكومة بشأن تفشي المرض.

وقال جونسون في تغريدة: “على مدى الأربع والعشرين ساعة الماضية، عانيت من أعراض طفيفة وجاءت نتيجة فحص كورونا إيجابية”.

وأضاف “أخضع للعزل الذاتي الآن لكنني سأواصل قيادة الحكومة عبر دائرة تلفزيونية لمكافحة هذا الفيروس”.

وتعد بريطانيا من البلدان المتضررة من جائحة كورونا في أوروبا، وسجلت حتى أمس أكثر من 8 آلاف إصابة، إلى جانب نحو 420 حالة وفاة.

وبلغت آخر إحصائيات العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم قرابة 537 ألف شخص، كما تجاوز عدد الوفيات 24 ألفا، وبلغ عدد المتعافين قرابة 125 ألف شخص.

Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.

I am now self-isolating, but I will continue to lead the government’s response via video-conference as we fight this virus.

Together we will beat this. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9Te6aFP0Ri

— Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) March 27, 2020