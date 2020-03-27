بدء العمل بالتوقيت الصيفي في الأردن اليوم الجمعة

بدأ العمل بالتوقيت الصيفي في الأردن اعتبارا من منتصف الليلةالماضية، وذلك بتقديم عقارب الساعة 60 دقيقة.
وكان مجلس الوزراء، قد قرر اعتماد مبدأ العمل بالتوقيت الصيفي بتقديم الساعة 60 دقيقة، اعتبارا من منتصف ليلة اخر يوم خميس من شهر اذار من كل عام.
شكراً للمناسبات الناصرية التي تثير اشواقي للكتابة، وتفتح شهيتي على معاودة التعامل مع الاقلام والاورا... إقرأ المقال
بدأ العمل بالتوقيت الصيفي في الأردن اعتبارا من منتصف الليلةالماضية، وذلك بتقديم عقارب الساعة 60 دقيقة.
وكان مجلس الوزراء، قد قرر اعتماد مبدأ العمل بالتوقيت الصيفي بتقديم الساعة 60 دقيقة، اعتبارا من منتصف ليلة اخر يوم خميس من شهر اذار من كل عام.
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