وزارة الزراعة تؤكد توفر الخضار بالاسواق وتوريد البيض والدواجن

عزت وزارة الزراعة عدم وصول الخضار والفواكه الى بعض المحافظات لتأخر عمليات التزويد بفعل التأخير المعتمد لمباشرة الحياة اليومية والتي تبدأ في الساعة العاشرة من صبيحة كل يوم.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الخميس، انه تم توريد نحو الفي طن من الخضار ونحو الف طن من الدواجن والبيض.

وبينت ان الخضار والفواكه متوفرة بكميات مناسبة، داعية المواطنين الى عدم التهافت على الاسواق.

واشارت الوزارة الى انها تقوم بادامة عملية الانتاج وتوريد الخضار والفواكه للاسواق وبيع التجزئة والبيع المباشر للمواطنين.

من جهته، قال رئيس اتحاد مزارعي الاغوار عدنان الخدام ان الاسعار مناسبة لجميع المواطنين، حيث لا يتجاوز ثمن الكيلو الوحد من الخضار 40 قرشا من جميع الاصناف، مشيرا الى انه تم تصدير نحو 35 برادا من الخضار نهار اليوم.

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