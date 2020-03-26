وزارة الداخلية مستمرة بتقديم خدماتها الالكترونية بخصوص الاقامة



عمان 26 آذار (بترا)- تستمر وزارة الداخلية بتقديم خدماتها الالكترونية المتعلقة بتجديد الإقامة المؤقتة ومنح الاقامة السنوية وتجديد الاقامة السنوية .

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الخميس انه يتم استقبال الطلبات بشكل الكتروني ودون الحاجة الى مراجعة الوزارة وذلك على موقعها الالكتروني https://eservices.moi.gov.jo المخصص لهذه الغاية.

وبينت الوزارة ان عدد الطلبات التي يتم انجازها يوميا خلال فترة حظر التجول يبلغ حوالي 300 معاملة تتعلق بالخدمات المذكورة.

ودعت الوزارة الاجانب المقيمين على اراضي المملكة الى الاستفادة من هذه الالكترونية بهدف تصويب اوضاعهم وانجاز معاملاتهم بكل يسر وسهولة.