نبيلة عبيد ونادية الجندي واحمد السقا قيد الاقامة الجبرية في بيروت

شاركت الفنانة العريقة نبيلة عبيد في حملة المجلس القومي المصريللمرأة، “خليكى قدوة”، حيث بعثت برسالة هامة لجمهورها فى تلك الظروف التى يمر بها العالم والإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا.

وقالت الفنانة نبيلة عبيد فى رسالة صوتية لجمهورها في مصر: “الزموا البيوت الفترة دى، دا لمصلحتنا كلنا، ولمصلحتكوا انتوا الأول، اعملوا معروف الزموا البيوت ويارب ربنا يحل الأزمة يا رب وتعدى على خير”.

يذكر أن فيروس كورونا، قد وضع النجوم أحمد السقا ونادية الجندى ونبيلة عبيد وعدد آخر من الفنانين المصريين، تحت الإقامة الجبرية في بيروت، وذلك بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة اللبنانية لمنع انتشار الفيرس بإيقاف حركة الطيران منها وإليها، إضافة إلى منع التجمعات وهو ما تسبب في إيقاف تصوير الأعمال الفنية التي كانت تصور في لبنان طوال الفترة الماضية.

تواجد هؤلاء النجوم في لبنان منذ فترة سببه تصويرهم أعمالا فنيه هناك، حيث ارتبط أحمد السقا بتصوير برنامج جديد بعنوان “مين يغلب السقا؟” للعرض في شهر رمضان المقبل و90 % من ضيوفه نجوم مصريين، وبعد انهائه عددا من الحلقات جاءت قرارات الحكومة اللبنانية وأيضاً المصرية بتعليق حركة الطيران ليتوقف البرنامج منذ الأسبوع الماضي لعدم قدرة الفنانين المصريين على السفر الى لبنان وتصوير الحلقات، إضافة إلى منع الحكومة اللبنانية تصوير أعمال فنية جديدة لاسيما وأنها تعتمد على التجمعات في مكان واحد، ليظل السقا في لبنان حبيساً بأحد الفنادق هناك.

نفس الأمر تكرر بالنسبة للنجمتين نادية الجندى ونبيلة عبيد المتواجدين في بيروت لتصوير مسلسلهما “سكر زيادة” وعرضه في شهر رمضان المقبل، حيث توقف التصوير نهاية الأسبوع الماضى لسببين الأول هو اعتماد احداثه على الاستعانة بفنانين مصريين كضيوف شرف ومع تعليق حركة الطيران في مصر ولبنان أصبحت الأمور صعبة لاستكمال التصوير، أما السبب الثانى فهو منع التجمعات وإيقاف كل الأعمال الفنية بأمر من الحكومة اللبنانية.

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