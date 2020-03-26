لجنة الأوبئة تكشف عن اصابة سائق تاكسي اردني بكورونا

كشفت لجنة الأوبئة الوطنية قبل أيام، عن اصابة سائق تاكسي بفيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور نذير عبيدات، الناطق باسم لجنة الأوبئة، في تصريح لقناة “رؤيا”، ان من بين المصابين بالفيروس، سائق تاكسي، حيث تم الكشف عن الحالة بعدما “مرضت ابنته وتم نقلها الى المستشفى”.

وِاشار الى انه وعلى اثرها تم اجراء الفحوصات له وتبين اصابته بالفيروس، ونقله لمستشفى العزل الصحي، رفقة ابنته التي نقل اليها العدوى.

وأكد ان لجنة الاوبئة تتحقق الان من كيفية وصول المرض له، ومن خالط.

وفي السياق، أوضح عبيدات أن جميع الحالات المصابة بفيروس كورونا جيدة، باستثناء بعض الحالات وهي 5، منهم من يعاني من التهابات رئوية “وحالتهم غير مقلقة” وأخرى حالة حرجة يتم متابتعتها بشكل حثيث.

وحول اجراءات الحكومة عن فتح البقالات، قال عبيدات : ” نحن في وباء وفيروس سريع الانتشار ، من الناحية الصحية افضل ما يمكن ان نقوم به هو الاجراءات المشددة وكل ما كانت الاجراءات اكثر صرامة كل ما كانت النتائج افضل ، وينعكس ذلك على عدد المصابين بانخفاض، وعدم وجود وفيات “لا قدر الله””.