في الحرب ألعسكريّة كما بالحرب الجرثوميّة.. حزب الله يقدم اعظم التضحيات من اجل لبنان بكل طوائفه ومناطقه/ فيديو

اعد حزب الله اللبناني خطّة جبارة، تعجز عنها دول، لمواجهة فيروس كورونا في عموم لبنان.

وقد اعلن عن تفاصيل هذه الخطة الشاملة السيد هاشم صفي الدين، في مقابلة أجراها معه ليل أمس عماد مرمل، وبثّها تلفزيون المنار:

الخطة تنطوي على مجهود بشري ونقني هائل يعكس حرص حزب الله على دوره الكبير في خدمة الوطن اللبناني في الحرب والسلام على حد سواء، وفيما يلي ابرز عناوينها:

-الكادر العامل 24500 شخص بين طبيب ومسعف وغيرهم من مقدمي الخدمات اللوجستية والطبية والصحية.

مسعفو المقاومة الاسلامية يشاركون في الخطّة لمواجهة فيروس ‎كورونا وبعضهم ممن كانوا يعملون على الجبهات العسكرية، يتوزّع هذا العديد كالآتي:

1500 طبيب

3000 ممرض ومسعف

5000 كادر خدماتي صحي

15000 كادر خدماتي ميداني.

وقد تمّ إعداد تصورات لأسوأ السيناريوهات التي قد نصل اليها جراء فيروس ⁧‫كورونا‬⁩ حيث :

أنشأ غرفة عمليات ادارة ازمة تضم:

‏- لجنة فنية متخصصة لمكافحة الاوبئة

‏- لجنة الادارة الصحية

‏- لجنة الادارة الشعبية والتنظمية

‏- لجان التعاون والتكافل الاجتماعي

‏- اللجنة الاعلامية

‏- لجنة ثقافية تربوية

‏- لجنة لمتابعة الاغتراب والجاليات

-يتم تجهيز مستشفى السان جورج لتصبح جاهزة لمؤازرة المستشفيات الحكومية في استقبال المصابين بفيروس ⁧‫كورونا‬⁩ بعد ان تمّ نقل المرضى الذين كانوا فيها الى مستشفى الرسول الأعظم.

-يعمل على تجهيز أماكن لعزل مصابين بفيروس كورونا وأماكن لحجر من يحتاج الى الحجر من فنادق ومنتجعات وسيضعها في تصرف وزارة الصحة.

-تمّ استئجار مستشفيات خاصة كانت مقفلة ويقوم بترميمها وتجهيزها لاستعمالها كغرف عزل او للعلاج في حال توفرت التجهيزات الطبية.

-تمّ استحداث مراكز للتشخيص الطبي واجراء الفحوص وفرز الاصابات لمعرفة من يحتاج عزل ومن يحتاج حجر، لتخفيف الضغط على المستشفيات المعتمدة على ان تجرى الفحوصات ليجرى الفرز .

-تمّ تجهيز 32 مركزاً طبياً احتياطياً لمواجهة فيروس ⁧‫كورونا‬⁩ في مختلف الاراضي اللبنانية.

-خضع 15000 شخص لورش تخصصية وتثقيفية وتوعوية، والهيئة الصحية أعدّت بروشورات تفصيلية، وانشأنا موقع ألكتروني متخصص.

-قام بتجهيز 100 سيارة اسعاف مختصة وقد نقلت هذه السيارات مئات الحالات بين مصابين ومشكوك بإصاباتهم، و25 سيارة مجهزة بأجهزة انعاش وتنفس اصطناعي.

—تمّ تشكيل لجان في كل القرى والاحياء لتنفيذ مختلف الامور التي يمكن المساعدة بها ، بالإضافة لجيش من المتطوعين في كل المناطق (تكافل اجتماعي، مساعدات لوجستية وخلافه…).

-كان الحزب قد جهّز قدرات للحرب المقبلة مع العدو ، قام بتسخيرها الآن لخطة مواجهة الأزمة الصحية وكورونا .

-مهندسو ⁧‫المقاومة‬⁩ بدأوا بجهود لصناعة أجهزة تنفس اصطناعي بحسب المواصفات العالمية ونتمنى أن نحصل على نتائج جيّدة.

-حزب الله جهز 100 سيارة اسعاف مختصة وقد نقلت هذه السيارات مئات الحالات بين مصابين ومشكوك بإصاباتهم، كما جهز حزب الله 25 سيارة مجهزة بأجهزة انعاش وتنفس اصطناعي.

-حزب الله جهز 32 مركزاً طبياً احتياطياً لمواجهة فيروس ‎#كورونا في مختلف الاراضي اللبنانية

-حزب الله يقوم بتجهيز اماكن لعزل مصابي بفيروس كورونا واماكن لحجر من يحتاج الى الحجر من فنادق ومنتجعات وسيضعها في تصرف وزارة الصحة.

‏-حزب الله استأجر مستشفيات خاصة كانت مقفلة ويقوم بترميمها وتجهيزها لاستعمالها كغرف عزل او للعلاج في حال توفرت التجهيزات الطبية.

-حزب الله وضع تصورات لأسوأ السيناريوهات التي قد نصل اليها جراء فيروس ‎كورونا وندعو الله ان لا نصل اليها.

عندما سأل االمذيع عماد مرمل السيّد صفي الدين عن مصادر التمويل لهذه الخطّة الجبّارة، ‏أجابه ممازحاً : هناك شخص مقتدر احب ان يساهم معنا ودفع لنا مبلغ كبير وبالدولار، وخلي الاميركان يموتوا بغيظهم.

وقال صفي الدين لقد تمّ أنفاق 3 مليار ونصف ليرة لبنانية خلال الشهر الجاري كمساعدات واجراءات لوجستية، وجزء كبير من هذا المبلغ تقدمة من الناس في إطار التكافل الاجتماعي الذي دعا اليه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله.