في الحرب ألعسكريّة كما بالحرب الجرثوميّة.. حزب الله يقدم اعظم التضحيات من اجل لبنان بكل طوائفه ومناطقه/ فيديو
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جرينتش+2 04:57
فيما تتكبد امريكا 1000 وفاة و 70000 مصاب.. 21 ألف طبيب وممرض صيني يغادرون بؤرة الوباء بعد هزيمة الفيروس

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