العضايلة يعلن اليوم عزل محافظة إربد عن باقي المملكة

قال وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة إنه تقرر عزل محافظة إربد عن باقي محافظات المملكة بشكل كامل.

وأضاف أنه سيتم عزل قصبة اربد والقرى التابعة لها ايدون والجحفية، وستستمر الحكومة والأجهزة الأمنية بإيصال المساعدات، كما سيسمح للمواطنين بالمحافظات بالخروج سيرا على الأقدم للتزود بحاجياتهم بشكل فردي بين الساعتين العاشرة صباحا ولغاية السادسة مساء.

ولفت إلى أن الوضع في محافظة إربد لا زال تحت السيطرة والفرصة كبيرة لأن يبقى تحت السيطرة في حال التزم الجميع بحظر التجول واجراءات السلامة، داعيا المخالطين للمصابين التوجه فورا لاجراء الفحص الطبي اللازم، ومستشفيات محافظة إربد جاهزة لاستقبالهم.

وشدد على متابعة الحكومة لكافة ما ينشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي تسيء للمصابين.

وأشار إلى أن هناك بعض الأشخاص يدعون تجار الأزمات الذين زعموا بأن الحكومة ستمنع المواطنين من شراء حاجياتهم داعين المواطنين للمسارعة بشرائها، وتم تحديد هويتهم وسيتم ملاحقتهم قانوناً ولن يتم التهاون في اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم، وستبقى المحلات التجارية تفتح أبوابها من الساعة العاشرة صباحا ولغاية الساعة السادسة مساء طوال أيام الأسبوع.