ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في الضفة الغربية إلى 86 إصابة وفي إسرائيل إلى 2495

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح الخميس، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في الكيان الصهيوني حتى اللحظة إلى 2495 إصابة، توفي 5 أشخاص منهم، بينما هناك 41 مصابا بحالة خطيرة، و68 حالتهم متوسطة، و2315 حالتهم طفيفة، بينما تماثل 66 شخصًا للشفاء.

وشددت السلطات الإسرائيلية تدابيرها، فارضة على السكان ملازمة منازلهم وعدم الخروج منها إلا عند الضرورة أو لشراء حاجيات أساسية أو أدوية أو استشارة طبيب أو التوجه إلى العمل لبعض الوظائف.

وفي الضفة الغربية، أعلن الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، اليوم الخميس، تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قرية بدو، شمال غرب القدس.

وأوضح ملحم في اتصال هاتفي مع وكالة “وفا” الرسمية، أن نتائج العينات التي أخذت من مخالطين للسيدة المصابة بكورونا، والتي أعلن عن وفاتها أمس الأربعاء، أظهرت إصابة 13 مواطنا بالفيروس.

وبهذا يرتفع عدد المصابين بالفيروس في الضفة الغربية إلى 86 إصابة، تعافى منها 17 في مدينة بيت لحم، وسجلت حالة وفاة واحدة.

وقد أغلقت كل دور العبادة في القدس إلا أنه يسمح بإقامة الصلوات خارجها شرط ألا يتعدّى عدد المصلين عشرة أشخاص. وبالفعل فقد تم إغلاق الجزء الداخلي من حائط المبكى (البراق) بينما ظلت باحته الخارجية مفتوحة ولكن أمام عدد محدود من المصلّين.

وأغلقت مساء امس الأربعاء كنيسة القيامة في مدينة القدس في إطار تدابير احتواء فيروس كورونا في إسرائيل والأراضي الفلسطينية حيث أعلنت السلطات تسجيل أول وفاة بكوفيد-19.

وقال المتحدّث باسم مجلس رؤساء الكنائس الكاثوليكية في الأرض المقدسة وديع أبو نصار إن المجلس تبلّغ قرار الإغلاق الذي سيستمر أسبوعين، مبديا أمله بإعادة فتح الكنيسة في أقرب وقت.

وأوضح المتحدّث أنّ بعض الكهنة سيستمرون في الصلاة في الكنيسة التي ستكون بالمقابل مغلقة تماماً أمام العامة. وأضاف “نأمل أن يعاد فتح الكنيسة قبل عيد الفصح”، مشيراً إلى أنّ رؤساء الكنائس المعنية ما زالوا يتشاورون بهذا الشأن.