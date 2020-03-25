فتح البقالات الصغيرة ومحلات المواد التموينية وبيع الخضار والفواكه والمياه والمخابز والصيدليات اعتبارا من اليوم الاربعاء
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مسيرات تتضرع بالدعاء والتكبير ضد كورونا.. مصر تجهز لتحويل المدارس لمستشفيات حال ارتفاع الإصابات/ فيديو

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