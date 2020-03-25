فتح البقالات الصغيرة ومحلات المواد التموينية وبيع الخضار والفواكه والمياه والمخابز والصيدليات اعتبارا من اليوم الاربعاء

عمان 24 آذار (بترا)- أعلن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز عن فتح البقالات الصغيرة ومحلات المواد التموينية الأساسية ومحلات بيع الخضار والفواكه والمخابز والصيدليات ومحلات بيع المياه اعتبارا من اليوم الاربعاء الموافق 25 آذار الحالي من الساعة العاشرة صباحا وحتى السادسة مساء وحتى اشعار اخر .

وبموجب القرار، الذي جاء استنادا لأمر الدفاع رقم 2 والذي نص على الاعلان اليوم الثلاثاء عن آلية تسمح للمواطنين قضاء حوائجهم الضرورية بأوقات محددة، يسمح للمواطنين قضاء احتياجاتهم سيرا على الأقدام وبشكل منفرد، للأعمار بين 16 – 60 عاما بعد استكمال تزود هذه المحلات بالمواد والسلع واستكمال جاهزيتها .

واكد رئيس الوزراء استمرار منع حركة المركبات منعا باتا باستثناء المصرح لهم بذلك وسيتم اصدار تعليمات جديدة بهذا الخصوص، مثلما سيتم اعلان المعايير الواجب الالتزام بها من قبل المواطنين والمزودين واصحاب المحلات لضمان شروط ومعايير الصحة والسلامة العامة.

وقال رئيس الوزراء خلال ايجاز صحفي في المركز الوطني للأمن وإدارة الازمات مساء اليوم: وضعنا اليوم خطة شاملة وجدولا زمنيا لتزويد المواطنين باحتياجاتهم الاساسية مع فتح المجال لخدمة التوصيل لمقدمي الخدمة المرخصين من محلات السوبر ماركت الكبيرة ابتداء من يوم الخميس المقبل، وسيتم الاعلان عن آليات التوصيل .

واكد اهمية مراجعة تجربة اليوم بايصال الخبز للمواطنين بكل ما فيها من صور ايجابية والتزام للمواطنين في غالبية المناطق، وما تضمنته من صور سلبية واكتظاظ وتدافع وتهافت وبشكل مخالف لجميع المعايير الصحية . واعرب رئيس الوزراء عن الامل بالتزام المواطنين بهذه الآلية، محذرا بالقول “سأكون واضحا اذا رأينا مشاهد تدافع مرة اخرى كالتي رأيناها اليوم فسيتم اغلاق المحل او المنشأة التي حدثت فيها مثل هذه التجاوزات”.

وشدد على ان الحكومة والاجهزة المعنية لن تتساهل مع أي تجاوزات من شأنها تعريض حياة مواطنينا للخطر .

كما دعا رئيس الوزراء المواطنين ومقدمي الخدمة في المحلات المصرح لها بفتح أبوابها بالالتزام بتعليمات السلامة والصحة كالابتعاد مسافة كافية، وارتداء الكمامات والقفازات الواقية.

وكان رئيس الوزراء استهل الايجاز الصحفي بالقول: “اتفهم تماما حالة القلق والتوتر عند البعض وحاجتكم إلى تأمين مستلزمات بيوتكم من أغذية وخبز ومياه وأدوية ومحروقات. كما اتفهم أن حظر التجول حالة غير طبيعية وغير معهودة بالنسبة للأردنيين في هذا البلد الآمن ولها تداعيات سلبية ونفسية علينا جميعا .

وقال، “لكننا نمر بظرف استثنائي صعب مثل كل دول العالم ما يتطلب تضافر الجهود لحماية انفسنا وابنائنا من هذا الوباء الخبيث. فمهما خططنا واجتهدنا لتطوير نموذج للحماية من المرض لن ننجح بدون تعاونكم والتزامكم معنا” . واضاف، لنتذكر أننا نعيش اليوم مع عائلاتنا وأحبتنا ملتزمين بالبقاء بمنازلنا وقائياً وليس مرضى أو مصابين، لافتا الى انها تشكل فرصة للاقتراب من الابناء ومتابعتهم دراسيا من خلال منصة التعلم عن بعد، والأهم ان نحافظ على اسرنا من المرض.

واختتم رئيس الوزراء الأردنيين بالقول “انتم عنوان نجاح الوطن في تخطي هذا التحدي”، مؤكدا ان كلمة سيد البلاد يوم امس خاطبت قلوبنا وعقولنا لأنها جاءت من الاب لأسرته والاخ لإخوته.

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