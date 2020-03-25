جراء شفائهم.. لجنة الأوبئة تتوقع خروج عدد من مصابي كورونا غداّ

توقع الناطق باسم لجنة الأوبئة الدكتور نذير عبيدات، خروج عدد من الأشخاص المصابين فيروس كورونا من المستشفى يوم غد الخميس.

وقال د. عبيدات في حديث لقناة “رؤيا”، إن خروج هؤلاء المصابين يعتمد على فحوصاتهم واخضاعهم للصورة الطبقية، والتي بينت الى الان خلوهم من المرض أو أعراضه بعد تماثلهم للشفاء,

وأكد على أن جميع المرضى المصابين بكورونا حالتهم جيدة، ولا حالات تستدعي للقلق.

وحول حديثه عن حفل زفزف اربد، قال عبيدات ، ان فرق التتبع والاستقصاء الوبائي في اربد تعمل ليلا نهارا من أجل معرفة جميع المخالطين لمصابي كورونا في اربد ويتم متابعتهم وهم داخل المنازل ضمن اجراءات صحية معينة ، ويتم متباعتهم ايضا مباشرة كل 4 أيام

وأشار الى أن الزيادة التي سجلت يوم امس الثلاثاء، كانت مرتفعة في اربد، اذ تم تسجيل 10 حالات، وجميعهم من مخالطي حفل الزفاف.

وفي السياق، أشار عبيدات الى ان الاجراءات التي طبقت في الاردن لمواجهة كورونا، من أفضل الاجراءات التي طبقت في العالم، لكن هنالك خروقات من قبل بعض المواطنين هي ما أسفرت الى زيادة عدد المصابين بفيروس كورون