فتح البقالات الصغيرة ومحلات المواد التموينية وبيع الخضار والفواكه والمياه والمخابز والصيدليات اعتبارا من اليوم الاربعاء
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جراء شفائهم.. لجنة الأوبئة تتوقع خروج عدد من مصابي كورونا غداّ

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