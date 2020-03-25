اليوم يبدأ توزيع مشتقات الألبان للمنازل بأسعار الكلفة

اتفقت الحكومة واصحاب مصانع الألبان على تزويد محلات البقالة بمشتقات حليب الأبقار ابتداء من صباح اليوم الاربعاء.

وقال عضو مجلس إدارة جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية، زكريا الفقيه في تصريح لوكالة (بترا)، ان المصانع ستزود المحال بمشتقات الألبان بعد حصولها على التصاريح اللازمة.

وأضاف الفقير ان المصانع على استعداد لتزويد المواطنين بتلك المشتقات في منازلهم وبأسعار الجملة.

يشار إلى أن إنتاج الأردن من مادة حليب الأبقار تقدر بـ 600 طن يوميا تنتجها نحو 35 ألف بقرة حلابة. –(بترا)

مشاركة 0 مشاركة مشاركة