العضايلة: التسهيلات الجديدة للمواطنين لا تعني رفع حظر التجول

أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة، أن الإجراءات الجديدة التي أعلنتها الحكومة يوم أمس الثلاثاء، لا تعني رفع حظر التجوّل، فهو مستمرّ حتى إشعار آخر، ولن يُسمح للأفراد بالخروج إلّا لشراء مستلزماتهم الأساسيّة، في مواعيد محدّدة، وأوقات قصيرة، من العاشرة صباحاً وحتّى السادسة مساءً.

وأشار العضايلة خلال إيجاز صحفي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات اليوم الأربعاء، إلى أن المملكة لا تزال في أزمة، وأعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في تزايد، مبيناً أن هذا بحدّ ذاته مؤشّر لا يدعو للارتياح، بل يدفعنا إلى القلق، وربما بالتفكير في إجراءات أخرى قاسية.

وبين أن الحكومة وعلى أثر فتح البقالات الصغيرة والمواد التموينية الأساسية للمواطنين لشراء موادهم الأساسية، لمست حالة عامّة من الالتزام بمعايير السلامة العامّة والوقاية فيما يتعلّق بتزوّدهم من المواد التموينيّة، وارتيادهم للمحال التجاريّة التي تمّ السماح لها بفتح أبوابها.

وأضاف: “في الوقت ذاته، لمسنا حالات عديدة من عدم التقيّد بقرار منع استخدام المركبات، وحالات أخرى من خروج المواطنين إلى الشارع بلا مبرّر”.

وأوضح ان الحكومة رصدت أيضاً ارتياحاً عاماً لدى المواطنين بشأن الإجراءات الجديدة، لكن في الوقت ذاته لا تريد لحالة الارتياح هذه أن تدفع البعض لارتكاب ممارسات سلبيّة، كالإفراط في النزول إلى الشارع، أو إهمال إجراءات الوقاية والاحتراز، أو خروج المواطنين من ذوي الأعمار الأقلّ من 16 عاماً والأكثر من 60 عاماً.

وشدد العضايلة على أن المركبات الخاصّة لا يسمح باستخدامها على الإطلاق، “وأيّ مركبة غير مصرّح لصاحبها بالخروج سيتمّ ضبطها ستقوم مديريّة الأمن العام بحجزها”، لافتاً إلى أن عدد المركبات التي تمّ احتجازها حتى الساعة الثالثة عصراً بلغ 210 مركبات، ومؤكداً أن المركبات المصرّح لها بالسير فقط هي: مركبات الشحن المخصّصة لنقل المواد التموينيّة والخضار والفواكه والسلع الأساسيّة.

وأشار العضايلة إلى أن جلالة الملك عبد الله الثاني ترأس اليوم بحضور سموّ وليّ العهد، اجتماعاَ لمتابعة آخر المستجدّات حول التعامل مع هذا الوباء العالمي، للاطلاع على جهود مختلف الجهات لمواجهته.

وأضاف: جلالته وجّهنا لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين والحفاظ على سلامتهم، وعدم التهاون في تطبيق القانون، إضافة إلى ضرورة التعامل بكلّ شفافيّة مع المواطنين، واطّلاعهم أولاً بأول على آخر المستجدّات والإجراءات التي تتخذها الحكومة.

وزاد : جلالته أكد أيضاً على ضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحدّ من الآثار المُترتّبة على الاقتصاد الوطني والمساهمة في تعافيه جرّاء هذه الأزمة.

ولفت وزير الدولة لشؤون الإعلام إلى أن رئيس الوزراء ترأس أيضا اجتماعاً صباح اليوم، بحضور عدد من الوزراء، وقادة الأجهزة الأمنيّة؛ تمّ خلاله تقييم مدى التزام المواطنين بحظر التجواّل، وقدرة الجهات المعنيّة على توفير الخدمات والمواد الأساسيّة للمواطنين.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء وجّه خلال الاجتماع الوزراء المعنيين للنزول إلى الميدان، لمتابعة سير الإجراءات الجديدة، وتقييمها، ورصد ملاحظات المواطنين، وحلّ العقبات التي تواجههم.

وختم العضايلة الإيجاز بالقول “المواطنون هم أساس نجاحنا كمجتمع في الحدّ من انتشار هذا الوباء، وكلّ ذلك يعتمد على مدى التزامهم في البيوت، ومقدار اتّباعهم لإجراءات الوقاية والسلامة العامّة”.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة