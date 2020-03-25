السماح لمزارعي وادي الاردن ببيع منتجاتهم لتجار التجزئة اعتبارا من اليوم

أعلن رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان الخدام، انه تم السماح للمزارعين بقطف منتجاتهم الزراعية وبيعها بشكل مباشر من المزارع الى تاجر التجزئة الذي سيقوم بنقلها الى جميع المدن والقرى.

وقال الخدام لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، إن هذا الاجراء الذي تم ابلاغ الاتحاد به من قبل وزير الزراعة جاء بعد عدة جلسات لمناقشة ادامة انسياب السلع الزراعية ووصولها الى المواطنين بدون اعادة فتح الأسواق المركزية في ظل الظروف الحالية.

واوضح، انه تم الاتفاق على السماح لوسائط النقل العائدة لتجار التجزئة من خارج وادي الاردن بالدخول الى منطقة الوادي للتحميل اعتبارا من منتصف الليلة ومغادرتها قبل الساعة السادسة مساءً وهو ما تم التنسيق له بين وزارة الزراعة والاجهزة الأمنية .

وبين الخدام، انه تم السماح أيضا بدخول البرادات المخصصة للتصدير لمنطقة وادي الاردن ومغادرتها مباشرة الى وجهة تصديرها.

ودعا رئيس الاتحاد الى ضرورة التقيد باجراءات الصحة والسلامة العامة، من خلال استخدام وسائل الوقاية من كمامات وقفازات واستخدام المواد المعقمة للايدي من قبل المزارعين والعمالة الزراعية والسائقين.

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