«الجو عايزله كمامة»..اغنية أحمد حلمى بفيلم”عسل اسود” منذ 10 اعوام/ فيديو

منذ اكتشاف فيروس كورونا ولا حديث يعلو فوق الحديث عن الفيروس الذى ينتشر في مختلف بلدان العالم، مهددا حياة الكثيرين، وهو الأمر الذى دعا قطاع كبير ، خاصة ممن يعشقون السينما فى هوليود بشكل خاص، للتطرق إلى أفلام بعينها سبق وتنبأت بما نمر به حاليا من انتشار لوباء يهدد البشرية.

ولكن لم يتطرق أحد إلى فيلم مصرى، أو بشكل أدق الأغنية الدعائية لفيلم مصرى ربما جعلتها المصادفة صالحة للتنبؤ بكورونا وما نعيشه حاليا، وهى أغنية “ماما”، الذى شارك فى غنائها النجم أحمد حلمى قبل 10 سنوات من الآن، وتحديدا عام 2010 أثناء طرح واحد من أنجح أفلامه وهو فيلم “عسل أسود”.

وذلك بعدما بدأ أحمد حلمى الأغنية بواحدة من أهم أعراض كورونا، وهى “الكحة” التى بات الغالبية العظمى يعتبروها نذير الشؤم للفيروس، حيث بدأ أحمد حلمى الأغنية بالكحة أكثر من مرة.

الأمر لم يقف عند هذا الحد، ولكن بعد الاستمرار فى الغناء يقول حلمى خلال كلمات الأغنية: “آه يا جو عايزله كمامة”، وبالتأكيد هذا هو الوضع الذى ينطبق حاليا على ما نعيشه من سباق حول ارتداء الكمامات، بهدف الوقاية من فيروس كورونا مثلما يظهر على معظم الوجوه فى العالم كله.