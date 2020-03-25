الامن العام يعلن حجز المركبات التي لا تحمل تصاريحا للحركة

أعلنت مديرية الامن العام استمرارها بمراقبة تعليمات حظر التجول وضبط جميع اشكال المخالفات المرتبطة بها، مؤكدة انها واعتبارا من اليوم ستراقب تنفيذ ما صدر من قرارات حكومية محددة مرتبطة بتزود المواطنين بالمؤن، وسيتم التعامل بحزم مع اية تجاوزات او استغلال لتلك القرارات لخرق الحظر اوالتنقل من مكان الى اخر.

واكدت المديرية صدور التعليمات بحجز جميع المركبات التي لا تحمل تصاريح تخولها المسير على الطرقات، اضافة الى تسيير دوريات راجلة والية في الاحياء السكنية لمراقبة وضبط اية تجاوزات لتعليمات التزود بالمؤن اوالتجمعات المخالفة لحظر التجول وضبط الاشخاص الذين يخرجون لغايات اخرى.

وشددت المديرية ان جميع اجراءاتها التي بدئ العمل بها منذ صدور امر الدفاع رقم 2 ستستمر وبذات النسق دون اي تهاون مع المخالفين، داعية المواطنين إلى الالتزام بتعليمات التزود بالمؤن والمواد الاساسية دون اية تجاوزات او استغلالها لخرق حظر التجول.

ودعت المديرية الجميع وفي هذا الظرف الذي نمر به لمواجهة وباء كورونا، إلى التكاتف سويا ورفع مستوى الوعي والتحلي بالمسؤولية الوطنية والتزام التعليمات والاوامر التي صدرت للحفاظ على امن المجتمع وسلامة مواطنيه.

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