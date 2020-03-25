أعلن القصر الملكي البريطاني، اليوم الأربعاء، رسميا تشخيص إصابة ولي عهد المملكة المتحدة، أمير ويلز تشارلز، بفيروس “كورونا” المستجد.

وقال بيان صادر عن مكتب ولي عهد المملكة المتحدة، إن أمير ويلز كان يعاني من أعراض خفيفة بفيروس كورونا، وأجريت له التحاليل اللازمة، والتي أثبتت إصابته بالمرض.

وأشار إلى أن الأمير تشارلز البالغ من العمر (72 عاما)، بصحة جيدة وكان يعمل من المنزل خلال الأيام القليلة الماضية.

وأوضح البيان أن زوجة الأمير تشارلز، دوقة كورنول، لا تحمل الفيروس، وجاءت نتيجة اختباراتها سلبية، لافتًا إلى أن ولي عهد بريطانيا وزوجته يخضعان للعزل الصحي في اسكتلندا.

قصر باكينغهام، قال في بيان، في أعقاب إعلان إصابة الأمير تشارلز، إن الملكة إليزابيث “بصحة جيدة”، في إشارة إلى عدم إصابتها بفيروس كورونا

ولم يعلن مكتب ولي عهد المملكة المتحدة، كيفية إصابته بالمرض، “بسبب العدد الكبير من المشاركات التي قام بها خلال الأسابيع الأخيرة”، وفقًا للبيان.

وتشارلز هو الوريث للعرش البريطاني باعتباره الابن الأكبر للملكة البريطانية إليزابيث الثانية.

كان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أعلن الإغلاق التام للبلاد، في إطار إجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وسجلت بريطانيا 8 آلاف و164 إصابة بفيروس “كورونا” المستجد، فيما توفي 423 شخصًا منذ بدء تفشي المرض في المملكة المتحدة.

وحتى ظهر الأربعاء، أصاب كورونا أكثر من 428 ألف شخص بالعالم، توفي منهم ما يزيد على 19 ألفا، فيما تعافى أكثر من 109 آلاف.

وأجبر الفيروس دولًا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق رحلات الطيران، وتعطيل الدراسة، وفرض حظر تجول، والافراج عن سجناء، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات عديدة وتعليق التجمعات العامة، بما فيها الصلوات الجماعية.

وكانت وسائل إعلام بريطانيةقد ذكرت، اليوم الاربعاء، عن إصابة ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز بفيروس كورونا المستجد.

فقد أظهرت نتائج اختبار أمير ويلز وجود فيروسات تاجية ويعاني من أعراض خفيفة، وقال متحدث باسم كلارنس هاوس إن الأمير “أظهر أعراضا خفيفة لكنه لا يزال بصحة جيدة وكان يعمل من المنزل طوال الأيام القليلة الماضية كالمعتاد”.

ويتواجد الأمير تشارلز ودوقة كورنوال حاليا في الحجز المنزلي في اسكتلندا، وقال المتحدث أن الدوقة أجرت اختبارا ايضا للتأكد من عدم وجود الفيروس.