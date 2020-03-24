في اول ايام التجربة.. أمانة عمان تباشر منذ الصباح ايصال الخبز الى منازل المواطنين بواسطة 190 حافلة
أهم العناوين
جرينتش+2 03:18
2500 صيدلية بالمملكة تبدأ بإيصال الادوية لطالبيها في منازلهم

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني