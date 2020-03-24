2500 صيدلية بالمملكة تبدأ بإيصال الادوية لطالبيها في منازلهم

بدأت 2500 صيدلية في المملكة اليوم الثلاثاء، ايصال الادوية وحليب الاطفال لطالبيها في منازلهم بحسب نقيب الصيادلة الدكتور زيد الكيلاني.

وقال الدكتور الكيلاني ان 6000 صيدلي في هذه الصيدليات المنتشرة في مختلف محافظات المملكة، تطوعوا لايصال الأدوية الى منازل المواطنين بسياراتهم الخاصة، تنفيذا لقرار الحكومة بالسماح للصيدليات الراغبة بتلبية طلبات المواطنين، في ظل قرار حظر التجول والذي يمنع ايضا الصيدليات من البيع المباشر للمواطنين.

واضاف الدكتور الكيلاني في تصريح لوكالة الانباء الاردنية( بترا)، ان الادوية التي سيتم ايصالها للمرضى، هي أدوية الامراض المزمنة الشهرية والمتكررة، وأية ادوية اخرى بموجب وصفات طبية رسمية.

وتتوزع الصيدليات التي بدأت عملها اليوم، بواقع 1400 صيدلية في محافظة العاصمة، و330 في اربد، و280 في الزرقاء، و140 في محافظة البلقاء، و 95 في المفرق، و80 في الكرك، و75 في مأدبا،و55 في كل من جرش والعقبة، و27 في معان، و22 في عجلون، و16 في محافظة الطفيلة.

واوضح الدكتور الكيلاني، ان عمل هذه الصيدليات سيستمر اليوم ويوم غد الاربعاء حتى الساعة الثامنة مساء، فيما سيعلن عن ساعات الدوام للأيام القادمة في وقت لاحق، بعد التنسيق مع الجهات الرسمية المعنية.

وقال ان النقابة، ستعلن في وقت لاحق اليوم، الرابط الالكتروني الخاص بالصيدليات المعتمدة لهذه الغاية وارقام التلفونات الخاصة بها ومواقعها لتمكين المواطنين من التواصل معها والاتصال بها.

كما اكد توفر جميع الادوية وحليب الاطفال في الصيدليات بكميات كافية، في الوقت الذي بدأت فيه الشركات الموزعة والمصنعة للادوية عملها في تزويد الصيدليات باحتياجاتها من الادوية والمستلزمات الصحية والطبية المختلفة.

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