قد تستمر في امريكا ثلاثة اشهر.. البنتاغون يكشف ان جائحة كورونا يمكن ان تؤدي إلى انهيار اجتماعي في عدد من الدول
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جرينتش+2 10:34
قد تستمر في امريكا ثلاثة اشهر.. البنتاغون يكشف ان جائحة كورونا يمكن ان تؤدي إلى انهيار اجتماعي في عدد من الدول

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