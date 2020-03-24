في اول ايام التجربة.. أمانة عمان تباشر منذ الصباح ايصال الخبز الى منازل المواطنين بواسطة 190 حافلة

بدأت أمانة عمان، صباح اليوم الثلاثاء، بإيصال الخبز للمواطنين في منازلهم، من خلال 190 حافلة تتبع لشركتي رؤية عمان والمتكاملة، وذلك حسب الآليات التي أعلنت عنها الحكومة ليلة أمس.

وقال أمين عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة في تصريحات صحفية، إن الباصات جميعها معقمة تعقيما كاملا، مؤكدا ان جميع الموزعين المرافقين للباصات، ومندوبين عن: منطقة الامانة وعن المخبز، اضافة الى مندوب أمني، مزودون ومجهزون بكل وسائل السلامة العامة حفاظا على صحة المواطنين.

واوضح أن كل حافلة تحمل ألف ربطة خبز، وستنهي عملية التوزيع عند الساعة الـ5 مساء.

وبين ان المواطنين الذين لا يملكون ثمن الخبز سيتم اتباع برنامج أعدته الحكومة لتوزيع الخبز عليهم من خلال الحكام الاداريين وضمن القوائم الموجودة لديهم.

وقد دعى المواطنين لعدم التجمهر أمام باصات توزيع الخبز،وقال إنها ستصل إلى كل منزل وشقة، لإيصال الخبز، وذلك بعدما لوحظ أن المسافة بين المواطنين لم تكن بعيدة، واشبه بالتلاصق، ما يؤدي الى مخاطر بين المواطنين.

وكان عمال المخابز قد بدأوا، منذ ساعات فجر الثلاثاء في مختلف مناطق المملكة، عملهم من أجل تجهيز الخبز وبيعه للمواطنين عبر الجهات المصرح لها، والتي أعلنت عنها الحكومة مساء الاثنين.

ويأتي ذلك بعدما طلبت نقابة أصحاب المخابز، بتصاريح خروج للعاملين في المخابز، من أجل تجهيز مادة الخبز منذ ساعات مساء الاثنين وفجر الثلاثاء، ثم تغليفها وتجهيزها.