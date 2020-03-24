فحص شويغو، بعد عودته من سوريا، يثبت سلامته مع وفده المرافق من فيروس كورونا/ فيديو

أفادت وسائل إعلام روسية، اليوم الثلاثاء، أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خضع لاختبار الكشف عن فيروس كورونا المستجد لدى عودته إلى روسيا بعد زيارته سوريا.

وذكرت قناة “زفيزدا” الروسية أن وزير الدفاع الروسي خضع لفحص الكشف عن فيروس كورونا المستجد بعد زيارته إلى سوريا وكانت النتيجة سلبية.

ونشرت القناة مقطع فيديو يظهر خضوع وزير الدفاع الروسي والوفد المرافق له لفحص الكشف عن فيروس كورونا المستجد في الطائرة التي تقله من دمشق إلى موسكو.

وكان الرئيس السوري بشار الأسد قد استقبل وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو والوفد المرافق له.

وتناولت المحادثات الاتفاقات الروسية التركية المبرمة في 5 آذار/مارس وانتهاكات التنظيمات الإرهابية المستمرة لها، حيث تم التركيز على آليات تنفيذ هذه الاتفاقيات المتضمنة إبعاد الإرهابيين عن طريق حلب اللاذقية الدولي (إم-4) بعمق 5 كلم من كل جانب بما يتيح إعادة العمل به.