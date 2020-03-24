“ذبحتونا” تدعو وزارة التربية لإعادة النظر في التقويم الدراسي للفصل الثاني

طالبت الحملة الوطنية من اجل حقوق الطلبة “ذبحتونا” وزارة التربية بإعادة النظر في خطتها لكيفية التعامل مع العام الدراسي الحالي في ظل استمرار تعطيل المدارس، وما يرشح من تصريحات حكومية بأن العطلة قد تستمر لأكثر من شهر (تم البدء بتعطيل المدراس بتاريخ 15 آذار). لافتة إلى أن وزارة التربية تعاملت مع أزمة الكورونا، على أساس أن العطلة لن تتجاوز الأسبوعين. ويمكن الرجوع في هذا الصدد، إلى تصريحات كل من معالي الوزير الدكتور تيسير النعيمي وأمين عام الوزارة الدكتور نواف العجارمة اللذين كانا يؤكدان على أن “العطلة هي لأسبوعين فقط وبالتالي لن تؤثر على سير العملية التعليمية”.

وبما أننا ووفقًا للمعطيات التي أمامنا، والتصريحات الرسمية الحكومية، فإن العطلة –بالتأكيد- ستتجاوز الأسبوعين إن لم تتجاوز الشهر، كما أننا مقبلون على شهر رمضان الفضيل (سيكون أول أيام شهر رمضان 25 نيسان تقريبًا)، إضافة إلى تعطيل طلبة المدارس الحكومية مدة شهر سابقًا نتيجة إضراب المعلمين وطريقة تعاطي الحكومة معه. وهذا كله يفرض على وزارة التربية إعادة النظر في خطتها لاستكمال العام الدراسي الحالي، والتقويم الدراسي للفصل الدراسي الثاني.

وأشارت “ذبحتونا” إلى الحجم الكبير من الأخطاء والعيوب في “نظام التعلم عن بعد” الذي بدأت الوزارة بتطبيقه والذي نتفهمه جيدًا كونه ناتجا عن تجربة لم نعهدها سابقًا، ولم يكن لدينا البنية التحتية التي نبني عليها. كما أنه من المستحيل مع النظام المتبع حاليًا تقييم الطلبة وعمل اختبارات لهم، وهو الأمر الذي أقرت به الوزارة نفسها.

إضافة إلى غياب آليات واضحة للتعامل مع طلبة المدارس الخاصة الذين يشكلون 25% من مجموع طلبة المدارس (يبلغ عدد طلبة المدارس الخاصة 553 ألف طالب وطالبة تقريبًا)، حيث لا توجد آليات واضحة من قبل الوزارة لمتابعة جدية هذه المدارس في متابعة طلبتها، والآليات التي تقوم بها هذه المدارس لتوفير التعلم عن بعد لطلبتها. كما أن الحصص التي تبثها وزارة التربية عبر موقع “درسك” وعبر التلفزيون الأردني، لن تفيد طلبة المدارس الخاصة، كونهم قطعوا من المنهاج وحداتٍ اكثر من تلك التي قطعها طلبة المدارس الحكومية، نظرا للتعديل الذي أجرته الوزارة على التقويم المدرسي.

وأبدت “ذبحتونا” خشيتها من ترسيخ أكبر للفروق الطبقية في العملية التعليمية، في ظل الإمكانيات الكبيرة لبعض المدارس الخاصة ذات الرسوم المرتفعة، في مقابل ضعف إمكانايات وزارة التربية والمدارس الخاصة الصغيرة، ما يعزز أكثر وأكثر من التعليم الطبقي.

إننا في الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة “ذبحتونا”، نطالب وزارة التربية والتعليم بالآتي:

1_ إعادة جدولة التقويم الدراسي للفصل الثاني، باتجاه تمديد الدوام إلى ما بعد عيد الفطر. وبما يسمح للطلبة بالقدرة على تحصيل علمي جيد، يؤهلهم للترفيع إلى المرحلة الدراسية التالية.

2_ تأجيل امتحان الثانوية العامة، إلى أواخر شهر تموز، ليفسح المجال للطلبة الدراسة بعيدًا عن الضغوط النفسية التي يتعرضون لها حاليًا، وبما يعطيهم الفرصة االكافية للدراسة.

3_ أن يتم النظرُ في حذفِ وحداتٍ من المنهاج من باب التخفيف على طلبتنا، وبما لا يتعارض مع مُخرجات المواد. وذلك بالتنسيق مع خبراء تربويين وأكاديميين.

على صعيد آخر، تعرب حملة “ذبحتونا” عن تقدريها لقرار وزارة التعليم العالي بإلغاء جميع الامتحانات التي كان من المنوي عقدها في الجامعات خلال فترة حظر التجول بما فيها امتحانات منتصف الفصل. إضافة إلى البحث في إمكانية تمديد الفصل الدراسي الثاني الحالي في الجامعات لفترة تتلاءم مع مدة تعليق الدراسة الناجم عن قرارات الحكومة بهذا الخصوص، وذلك في ضوء تطورات الوضع العام.

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