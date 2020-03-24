اجتماع خليجي طارئ يضم قطر لأول مرة منذ 3 سنوات.. والسبب كورونا

لندن- الأناضول

شاركت قطر في اجتماع خليجي طارئ للمرة الأولى منذ الحصار الذي فرضته السعودية والإمارت والبحرين على الدوحة في حزيران/يونيو 2017.

فقد عقد وزراء مالية مجلس التعاون لدول الخليج العربية، امس الاثنين، اجتماعًا استثنائيًا، عبر “اتصال مرئي”، لمناقشة الآثار المالية والاقتصادية لتفشي فيروس كورونا في المنطقة.

وقال المجلس، في بيان، إن الاجتماع جاء بناء على دعوة من أمينه العام، نايف الحجرف، لـ”مناقشة الآثار المالية والاقتصادية لوباء فيروس كورونا”.

وأفاد بأن الوزراء أكدوا على “ضرورة تنسيق التدابير الاحترازية بين دول المجلس على كافة القطاعات، لدعم الانتعاش الاقتصادي، وتوحيد التدابير والإجراءات المتخذة لمكافحة انتشار الوباء”.

كما أنهم أكدوا على ضرورة “تسهيل حركة البضائع بين دول المجلس، لاسيما البضائع والشحنات المرتبطة بالمواد الاستهلاكية والأساسية والمواد المرتبطة بالنمو الاقتصادي بشكل عام”.

ولم تتخلف أي من دول مجلس التعاون الست عن الاجتماع، بما فيها قطر، في سابقة منذ اندلاع الأزمة الخليجية، في يونيو/ حزيران 2017.