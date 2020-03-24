في اول ايام التجربة.. أمانة عمان تباشر منذ الصباح ايصال الخبز الى منازل المواطنين بواسطة 190 حافلة
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جرينتش+2 03:17
إجراءات حكومية جديدة لمعالجة صعوبات توزيع الخبز

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