إجراءات حكومية جديدة لمعالجة صعوبات توزيع الخبز



أعلن وزير الإدارة المحلية وليد المصري، أن العمل جار على حل الصعوبات التي ظهرت مع بدء اليوم الأول لتوزيع “الخبز” على السُّكان.

وأضاف لوكالة الأنباء الأردنية(بترا) إنَّ عملية التَّوزيع مستمرة ولأيَّام وأن المخزون كاف، ولا داعي لخروج السكان وسيصل الجميع حاجته من الخبز.

وبين أنَّ آلية التَّوزيع تخضع للتقييم كل ساعة وفق التَّغذية الرَّاجعة من الميدان عبر الفرق المشرفة على التَّوزيع.

ولفت إلى أنَّه تم إرسال سيارات للمناطق المزدحمة في المملكة.

وأكد أنَّ موظفي البلدية لا يبيعون الخبز، والسَّيارات الخاصة بالبلديات تقوم بإيصاله إلى المنازل.

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