وفاة ضابط مصري آخر برتبة لواء جراء إصابته بفيروس كورونا

أعلنت وسائل إعلام مصرية وفاة اللواء اركان حرب شفيع عبد الحليم داود، مدير إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية التابعة للجيش المصري، جراء إصابته بفيروس كورونا.

وتعد هذه حالة الوفاة الثانية للواء في الجيش المصري بفيروس كورونا،في غضون 24 ساعةــ، بعد الإعلان عن وفاة اللواء خالد شلتوت أمس الأحد.

وكانت منظمة “نحن نسجل” الحقوقية قد ذكرت في 13 من مارس/آذار الجاري أنها حصلت على “معلومات موثقة من مصادرها الخاصة تفيد بظهور حالات إصابة بفيروس كورونا بين ضباط بالجيش المصري، كان من بينهم اللواء أركان حرب/ شفيع عبد الحليم داود، مدير إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حيث تم التأكد من إصابته بفيروس كورونا وكذلك سائقه (مجند) بالإضافة إلى 3 ضباط بالهيئة الهندسية”.