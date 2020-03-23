ليلى علوى تلبي دعوة كندة علوش وتتكفل باعالة 50 أسرة مدة شهر

أعلنت النجمة ليلي علوي، مشاركتها فى تحدى الخير، وقبول دعوة الفنانة كنده علوش، وتكفلت برعاية 50 أسرة مصرية لمدة شهر كامل، ممن تضرروا من تفشى فيروس كورونا المستجد، حتى يتسنى لهم البقاء داخل منازلهم لمحاربة الفيروس الذى انتشر بشكل كبير فى مختلف أنحاء العالم.

ونشرت ليلى علوى، مقطع فيديو لها عبر حسابها بـ”إنستجرام”، وقالت “شكرا كندة، وشكرا لكل زميلاتي وزملائي، وأنا كمان قبلت التحدى معاكوا وهتكفل بـ50 أسرة الشهر ده علشان نقدر نقعد فى بيتنا ونحمى نفسنا ونحمى بلدنا، كلنا ضد كورونا، وبدخل معايا كمان فى التحدى يحيى الفخرانى وسميرة سعيد، كارول سماحة، وباسم سمرة”.

وكان النجم سعد سمير لاعب النادى الأهلى، قد دشن حملة تحدى الخير، وسرعان ما انتشرت عبر منصات السوشيال ميديا ليشارك فيها عدد كبير من النجوم والمشاهير للتكفل بأكبر عدد ممكن من الأسر المتضررة من تفشي فيروس كورونا والسيول التي تعرضت لها البلاد الفترة الأخيرة.

وقال سعد سمير مدافع النادي الأهلي، إن المبادرة التي أطلقها هو وبعض اللاعبين لمساعدة الأسر التي تضررت من السيول التي شهدتها مصر الفترة الماضية، والتي ستتضرر من البقاء في المنازل من أصحاب الحرف اليومية، هي واجب وإحساس طبيعي وأي شخص يشعر بها وهي ظروف خارجة عن إرادة الجميع، موجها الشكر للمسئولين على القرار التي اتخذتها الحكومة لحماية المواطنين ومصر، وأن هذا التحدي هو تحدي في الخير.

وأضاف سعد سمير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج “التاسعة” الذى يذاع على القناة الأولى المصرية، أن هناك الكثير من النجوم تشارك في الحملة، وتخطت المساعدات 1000 أسرة، وهناك أسر ستستمر مساعدتها لمدة شهر، وهناك لاعبين تكفلوا بمساعدات لمدة 3 أشهر، حيث تم تخصيص جزء للمستشفيات التي تعالج الفيروس، وهناك مساعدات تتقدم للمتضررين من السيول، وهناك لاعبين قرروا التواصل مع جمعية رسالة التي تجمع التبرعات، وهناك أخرين فضلوا أن يعطوه المبالغ التي سيتبرعون بها للمبادرة.

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