فيما تعلن الصين شفاء 90% من المصابين.. امريكا تحتل المرتبة الثالثة بين أكثر الدول المتضررة من “كورونا”

أعلنت جامعة “جونز هوبكنز”، اليوم الاثنين، أن عدد المصابين بفيروس” كورونا” المستجد في الولايات المتحدة قد ارتفع بأربعة آلاف وصولا إلى 35206 شخص.

وقالت الجامعة، التي تحصي أرقام الإصابات بفيروس كورونا المحلية والاتحادية، إن عدد الوفيات بلغ 471 حالة.

إلى ذلك، تم تسجيل في 31057 حالة في الولايات المتحدة بحسب إحصاءات الجامعة​​​، حيث سجلت السلطات الصحية وفاة 390 شخصا.

ووضعت جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية الولايات المتحدة في المرتبة الثالثة، كأكثر الدول المتضررة من تفشي فيروس “كورونا” المستجد “كوفيد 19” في العالم، بعد الصين وإيطاليا.

ومن جانبه، قال الرئيس الأميركي ترامب في مؤتمرٍ صحفي: “قمنا بتقديم مساعدات طبية إلى ولايات نيويورك وواشنطن وكاليفورنيا المتضررة من كورونا”، مشيراً إلى أن “قوات الحرس الوطني ستدخل لمساعدة نيويورك، وستقوم بالتصدي للفيروس”.

وبالتوازي مع إعلان البنتاغون نشر أكثر من 7 آلاف عنصر من قوات الحرس الوطنيّ في جميع الولايات، صرّح ترامب بأنَّ سلاح الهندسة العسكريّ سيبني مواقعَ جديدة خاصةٍ بالرعايةِ الطِبية، في حين أَعلن البنتاغون

وإذ لفت إلى أن “المساعدات الطبية وأدوات الوقاية سترسل إلى واشنطن ونيويورك”، أوضح ترامب أن الخدمات الطبية تم توفيرها عن بعد “دون تكبد عناء زيارة العيادة، ما سيخفف الاعباء على النظام الصحي” .

الرئيس الأميركي ذكر أن إدارته “تعمل مع الكونغرس لدعم الشركات التي تضررت بفعل فيروس كورونا”، مشدداً على أنّ بلاده “في حالة حرب أمام هذا العدو”.

من جهته، قال عمدة مدينة نيويورك الأميركية بيل دي بلازيو، إن انتشار فيروس كورونا في المدينة سيزداد سوءاً، مع الضرر المتفاقم بسبب العجز في المستلزمات الطبية.

وأضاف دي بلازيو أمس الأحد :”نحن على بعد عشرة أيام من رؤية نقص على نطاق واسع”، مضيفاً أنه “إذا لم نحصل على أجهزة تنفس صناعي فإن الناس سوف تموت”.

وجاءت تصريحات عمدة نيويورك بعد ساعات من إعلان ترامب مدينة نيويورك منطقة “كوارث” بسبب تفشّي وباء كورونا، حيث أصبحت بؤرة لانتشار المرض في الولايات المتحدة، وتستأثر تقريباً بنصف حالات البلاد.

وكان العمدة بيل دي بلازيو قد شن هجوماً حاداً على الرئيس دونالد ترامب متهماً حكومته بالتلكؤ في الإستعداد وبعدم المبادرة بالأمر بإنتاج أجهزة إنعاش ووسائل وقائية من العدوى كالأقنعة.

وقال دي بلازيو: “الرئيس ينتمي إلى نيويورك. لكنه لا يكلف نفسه رفع إصبع لمساعدة مدينته وهو ما لا أفهمه”.

في غضون ذلك فشل مجلس الشيوخ الأميركي أمس الأحد، في التصويت على مشروع قانون يهدف إلى التغلب على الآثار الاقتصادية التي سببها فيروس كورونا.

المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كادلو، كان أعلن قبل ذلك أن حزمة التحفيز التي يبحثها مجلس الشيوخ الأميركي فيما يتعلق بفيروس كورونا ربما تتجاوز قيمتها تريليوني دولار.

وبالمقابل، أكدت آخر إحصائيات الهيئة الحكومية لشؤون الصحة في الصين شفاء 90% من المصابين بفيروس كورونا، وبقاء 5120 مصابا فقط في المستشفيات لتلقي العلاج.

وقالت الهيئية الحكومية إنها تسجل انخفاضا في عدد المصابين كل يوم، مشيرة إلى أن من بين 81093 شخصا تأكدت إصابتهم بفيروس كورونا، شفي 72702 شخص وغادروا المستشفيات.

وأوضحت الهيئة أنه دون احتساب أعداد المصابين في مقاطعة هوبي، أصيب 13293 شخصا بفيروس “كورونا” في بقية المناطق الأخرى، توفي منهم 117 شخصا، أي أن نسبة الوفيات خارج ووهان مثلت 0.88%.

وفي مقاطعة هوبي، بؤرة تفشي فيروس كورونا، أصيب 67800 شخص، توفي منهم 3153 شخصا، ومثلت نسبة الوفيات في هذه المقاطعة 4.65%.

تجدر الإشارة إلى أن السلطات الصينية لم تسجل في الأيام الأخيرة أية إصابات جديدة بفيروس كورونا في مدينة ووهان، مركز مقاطعة هوبي.

وعلى خطى الصين، أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، أدنى عدد من حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا منذ وصولها إلى الذروة حتى الآن في 29 فبراير الماضي.

وقالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن كوريا الجنوبية سجلت 64 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الاثنين، ليرتفع بذلك عدد حالات الإصابة إلى 8961، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة لتصل إلى 110 وفيات.

وأظهر عدد الإصابات الإجمالي اليومي استمرار الاتجاه النزولي لليوم الثاني عشر للإصابات الجديدة.

وقالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن 257 مريضا خرجوا معافين من المستشفيات التي كانوا قد عزلوا فيها للعلاج.

وسجلت كوريا الجنوبية حالات شفاء أكثر من حالات الإصابة في 13 مارس لأول مرة منذ تأكيد أول حالة إصابة في 20 يناير كانون الثاني الماضي.

وقد عزز استمرار الاتجاه النزولي في حالات الإصابة اليومية الآمال في احتمال أن أكبر تفش للفيروس في آسيا خارج الصين آخذ في الإنحسار.