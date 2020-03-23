فتح مركزين لتوقيف مخالفي حظر التجول وضبط 186 شخصاً مخالفا اليوم

صرح الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه، بالتعاون مع القوات المسلحة / الجيش العربي، قد بوشر العمل بمركزين لتوقيف الاشخاص المخالفين لاوامر الحظر في مواقع تابعة للجيش العربي في منطقتي خو والحسا .

واكد الناطق الاعلامي انه ومنذ صباح هذا اليوم ضبطت الدوريات ونقاط الغلق المنتشرة في مختلف مناطق المملكة 186 شخصا خالفوا امر حظر التجول وسيتم تحويلهم لمراكز التوقيف التابعة للقوات المسلحة ، مشيرا انه جرى امس تحويل 693 شخصا تم ضبطهم الى تلك المراكز ، فيما صدرت الاوامر بزيادة اعداد الدوريات ونشرها في الاحياء السكنية والطرق الفرعية لضبط كل من يقوم بخرق اوامر الحظر ، مهيبا بالجميع الالتزام وعدم الخروج من المنزل تحت اي ظرف كان .