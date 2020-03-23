تأجيل امتحان “الشامل” للدورة الربيعية حتى إشعار آخر

قرر رئيس جامعة البلقاء التطبيقية، رئيس اللجنة العليا للامتحانات، عبدالله الزعبي، تأجيل امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة “الشامل” الدورة الربيعية 2020 “حتى إشعار آخر”.

وقال الزعبي في بيان صحفي موجه للطلبة، إن “الحديث عن مواعيد جديدة لامتحانات الشامل، وامتحانات منتصف الفصل مؤجلة، لحين تغير الظروف السائدة، حيث سيتم حينها دراسة معمقة لهذا الموضوع بطريقة تخدم الطلبة، وجودة التعليم”.

ودعا الطلبة كافة إلى “الالتزام التام في أماكن إقامتهم، وتنفيذ التعليمات الصادرة عن الحكومة والقوات المسلحة؛ حفاظًا على سلامتهم، وسلامة أهلهم والمواطنين والوطن”.

الزعبي أكد “ضرورة متابعة كافة الطلبة لعملية التعليم عن بعد مع أستاذتهم، وبالوسائل التي أعلنت عنها الجامعة لهذا الغرض، وذلك من خلال الخوادم المحوسبة العالمية التي تم استئجارها لهذه الغاية”.

وأوضح: “تم توفير عدد من الفيديوهات المصورة التي تشرح للأساتذة والطلبة كيفية إعداد، واستخدام التعليم الإلكتروني، وتم نشرها على صفحات التعليم الإلكتروني ومركز تكنولوجيا التعلم والتعليم في موقع الجامعة”.

وقال:”يمكن للطلبة إبداء كافة ملاحظاتهم بهذا الخصوص على النافذة الخاصة بذلك على موقع الجامعة”.