الحكومة تباشر غداً إيصال المستلزمات الأساسية للمواطنين (الخبز والماء والدواء وحليب الأطفال والغاز والديزل والكاز)
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المفلح: 880 مخالفة جرى التعامل معها خلال الساعات الــ 24 الماضية

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