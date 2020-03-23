المفلح: 880 مخالفة جرى التعامل معها خلال الساعات الــ 24 الماضية

قال مدير التوجيه المعنوي الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العميد الركن مخلص المفلح إن القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية والاجهزة الامنية مستمرة ولليوم الثالث على التوالي بتطبيق امر الدفاع رقم /2 لعام 2020، والقاضي بحظر التنقل والتجوال مع المحافظة على القدر الذي يضمن تطبيقه بدون تعطيل الحياة اليومية الضرورية.

واضاف خلال إيجاز صحفي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات اليوم الاثنين، ان غرفة عمليات إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد مستمرة باستقبال الاتصالات من المواطنين، وتعاملت معها جميعها وإنهائها بنجاح بعد التنسيق الحثيث بين مختلف الأجهزة المعنية لمحاولة تذليل جميع الصعوبات التي تواجه المواطنين وبما ينسجم مع خطط الحد من انتشار فيروس كورونا.

واشار إلى ان عدد المخالفات خلال الساعات الـــ 24 الماضية, بلغ نحو 880 مخالفة جرى التعامل معها بحسب التعليمات الصادرة، واستمرار فرق التطهير التابعة لمديرية سلاح الهندسة الملكي بتنفيذ المهام الموكلة لها على أكمل وجه وحسب الطلب.

واوضح أن مديرية الدفاع المدني تعاملت وحتى اللحظة مع نحو 6000 حالة مرضية، كما نفذت عملية تطهير وتعقيم لثلاثة مبان، مبينا انه واستكمالا للإجراءات الوقائية التي تتبعها القيادة العامة للقوات المسلحة، جرى بث مواد اعلامية مختلفة ( مرئي، مسموع ومقروء) عبر منصات التواصل الاجتماعي بهدف توعية المواطنين للالتزام والتقيد بحظر التجول لما له من اثر ايجابي في الحد من انتشار فيروس كورونا.

ودعا المفلح المواطنين للالتزام بتطبيق التعليمات الصادرة للانتقال من مرحلة احتواء الوباء إلى مرحلة وضع مطمئن خلال الاسابيع القادمة ان شاء الله، معربا عن الشكر للمواطنين الملتزمين بالقرار على وعيهم واستقائهم المعلومات من مصادرها الموثوقة، وبعدهم عن الشائعات, والابتعاد عن تداول بعض الفيديوهات القديمة التي تسيء إلى سمعة ودور الاجهزة الامنية في الحفاظ على الامن والنظام، والشكر ايضا إلى اجهزتنا الامنية المختلفة، ومؤسسات الدولة كافة وامانة عمان الكبرى على الجهود الكبيرة التي يبذلونها خدمة للوطن لتذليل الصعوبات امام المواطنين.

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