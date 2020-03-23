الحكومة تباشر غداً إيصال المستلزمات الأساسية للمواطنين (الخبز والماء والدواء وحليب الأطفال والغاز والديزل والكاز)
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جرينتش+2 01:43
السلفيون والإخوان بالجزائر يرفضون إغلاق المساجد ويعتبرونه اجراءً كيدياً وليس وقائياً

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