الحكومة تباشر غداً إيصال المستلزمات الأساسية للمواطنين (الخبز والماء والدواء وحليب الأطفال والغاز والديزل والكاز)
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جرينتش+2 01:43
الحكومة تباشر غداً إيصال المستلزمات الأساسية للمواطنين (الخبز والماء والدواء وحليب الأطفال والغاز والديزل والكاز)

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