الحكومة تباشر غداً إيصال المستلزمات الأساسية للمواطنين (الخبز والماء والدواء وحليب الأطفال والغاز والديزل والكاز)

أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، أن الحكومة ستبدأ الثلاثاء إيصال المستلزمات للمواطنين، مثل كالخبز ومياه الشرب والدواء، إضافة إلى توزيع الغاز والديزل وفتح بعض محطّات المحروقات.

وأضاف، خلال إيجاز صحفي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات مع وزير العمل نضال البطاينة، “أنه منذ الأمس، كانت هناك سلسلة اجتماعات متواصلة، لفريق استمراريّة العمل الحكومي، لمناقشة آليّات إيصال الحاجات الأساسيّة للمواطنين، وتحديداً (الخبز، ومياه الشرب، والأدوية)”.

وقال: “لا يوجد نموذج مثالي لإيصال هذه الخدمات للمواطنين وقت فرض حظر التجوّل، لكنّ جلالة الملك – حفظه الله – وجّهنا أن نقدّم نموذجاً أردنيّاً يليق بكرامة المواطن الأردني، ويسهم في الحفاظ على صحّته وسلامته” .

وأكد العضايلة “أنّ ما تمّ تداوله أمس واليوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص آليّات إيصال المواد الأساسيّة ليس دقيقا”، موضحا: “استمعنا إلى العديد من المقترحات والمبادرات من المواطنين والشركات، وهي قيد الدراسة والتمحيص، وسنأخذ بالممكن منها”.

وأشار إلى أن “ما تمّ حسمه اليوم، أنّ الحكومة ستقوم بإيصال الخبز من خلال البلديّات وشركات توزيع المياه، والشركات الكبرى التي كانت تقوم عادة بإيصال المواد التموينيّة للبقالات”.

وأوضح العضايلة أن “المخابز ستبدأ العمل منذ فجر غد الثلاثاء، لكن لن يكون هناك بيع مباشر للمواطنين”، لافتا إلى أنه “بإمكان المواطنين الحصول على الخبز من خلال المركبات المصرّح لها بتوزيعه، والتي ستصل لمنازل المواطنين”.

ولفت إلى أنه “سيتم فتح الصيدليات اعتباراً من صباح الثلاثاء، لكن لن تقوم بالبيع المباشر للمواطنين، بل ستقوم بإيصال الأدوية والمواد الطبية وحليب الأطفال وغيرها من المستلزمات من خلال خدمة التوصيل، وبعد الاتصال المباشر لطلب الاحتياجات اللازمة”.

وأضاف العضايلة أنه “سيتمّ إيصال مياه الشرب للمواطنين إلى بيوتهم، من خلال الاتصال المباشر مع محطّات بيع المياه المتوفّرة في مختلف المحافظات”.

وأشار إلى أنه “سيقتصر إيصال المواد الأساسيّة حتى نهاية الأسبوع الحالي على (المياه، والخبز، والأدوية ومسلتزمات الصيدليّات) فقط”.

وأوضح العضايلة أن فريق استمراريّة العمل سيواصل اجتماعاته للخروج بآليّات إيصال المواد الأخرى التموينيّة والأساسيّة للمواطنين، وحلول إضافيّة لعمليّة إيصال الحاجات للمواطنين.

وقال:”سنكشف نهاية الأسبوع الحالي عن آليّة توزيع هذه المواد، بالتعاون مع القطاع الخاصّ، عبر تطبيق إلكتروني، سنعلن عنه لاحقاً، وسنتعاون مع شركات التوصيل لإيصال هذه المواد”، موضحا أنه “سيكون هناك مركز اتصال لاستقبال شكاوى المواطنين وملاحظاتهم حول توزيع المواد الأساسيّة، على مدار الساعة”.

وأضاف أن هذه الآليّات هي اجتهاد لفرق العمل، ونطبّقها لأول مرة، وقد يظهر بعض القصور والاختلالات، وسنقوم بتقييمها ومعالجتها أوّلاً بأوّل.

وجدد التأكيد على أن “حظر التجوّل سيستمرّ إلى إشعار آخر”، داعيا إلى تهيئة الأنفس لمرحلة صعبة، وإلى التحلّي بالإيجابية والموضوعية والواقعية.

وزير العمل البطاينة، قال إن “المواد المشمولة بالتوزيع اقتصرت على الخبز والماء والدواء وحليب الأطفال والغاز والديزل والكاز”.

وأضاف أن “إيصال المعونة الوطنية لمستحقيها في منازلهم سيتم عبر إحدى الشركات، إضافة إلى صرف رواتب القطاع الخاص قبل نهاية الشهر”.