الحكومة تباشر غداً إيصال المستلزمات الأساسية للمواطنين (الخبز والماء والدواء وحليب الأطفال والغاز والديزل والكاز)
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جرينتش+2 07:43
الأسد يبحث مع شويغو استمرار الاغتصاب الأميركي للنفط السوري وانتهاك الارهابيين للاتفاقات الروسية/ التركية الاخيرة

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