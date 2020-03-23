الأسد يبحث مع شويغو استمرار الاغتصاب الأميركي للنفط السوري وانتهاك الارهابيين للاتفاقات الروسية/ التركية الاخيرة

دمشق-سانا

استقبل الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الثنين، وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو والوفد المرافق له.

وتناولت المحادثات الاتفاقات الروسية التركية المبرمة في 5 آذار وانتهاكات التنظيمات الإرهابية المستمرة لها حيث تم التركيز على آليات تنفيذ هذه الاتفاقيات المتضمنة إبعاد الإرهابيين عن طريق حلب اللاذقية الدولي “ام 4” بعمق 6 كم بما يتيح إعادة العمل به.

كما بحث الرئيس الأسد والوزير شويغو الوضع في منطقة الجزيرة واستمرار عملية السطو الأميركية على النفط والثروات السورية والخطوات التي تتخذها الدولة السورية لاستعادة الأمن والاستقرار في مختلف المناطق السورية والجهود التي تبذلها القيادة الروسية على الصعيدين الإقليمي والدولي لكسر الحصار ورفع العقوبات والعزل عن الشعب السوري.

وكان هناك توافق في الآراء حول السياسات والخطوات المشتركة في المرحلة المقبلة.

وتطرقت المحادثات أيضاً إلى التعاون الثنائي بين مؤسسات وزارتي الدفاع والقوات المسلحة في البلدين وحرص الجانبين على استمرار الارتقاء به.

حضر اللقاء العماد علي عبد الله أيوب وزير الدفاع نائب القائد العام للجيش والقوات المسلحة واللواء علي مملوك رئيس مكتب الأمن الوطني.